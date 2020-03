Starbucks lanza un lindo vaso rosa super instagrameable (y nos encanta)

No porque sea lunes de asueto no quiere decir que vayas a perderte tu café del día. Y por qué no cambiar tu aburrido vaso por uno más moderno y que seguro te dará las mejores fotos en Instagram. Y es que Starbucks acaba de lanzar un nuevo vaso rosa con diseño de estoperoles que simplemente te va a encantar y seguro será tu mejor aliado en la primavera y quizás en verano.



El vaso de 24 onzas parece ser un objeto de culto para toda la comunidad instagramera, pues a pesar de que no existe una campaña para promocionarlo, ya se puede encontrar en algunas tiendas de Starbucks del mundo y cientos de chicas están pidiendo el suyo. Aunque aún hay rumores de su “lanzamiento oficial” hoy, este vaso se ha convertido en un objeto del deseo que toda chica amante del café debería tener en su colección.



El vaso tiene una cubierta plástica para que no te quemes y además es térmico (para esos días en los que necesitas realmente una taza – o dos – de café caliente). También, si lo prefieres, puedes llevar ahí otra de tus bebidas favoritas, ya sea un frappé o un té frío, una limonada o quizás solo agua con un poco de fruta para aromatizarla. Tú decides.

Si no te gusta el tono mate, en Instagram se pueden encontrar otros modelos transparentes, los cuales nos tienen locas y queremos todos. Puedes inclinarte por un color negro, o plateado con pequeños toques holográficos, bronce y rosa neón (el cual, definitivamente, se volvió nuestro favorito). No sabemos cuándo llegan a México, pero una cosa es segura: los compraremos apenas los veamos en nuestra visita matutina pre- oficina.

Además, estos modelos se han vuelto populares debido a que cuidan el planeta, ya que han reducido el plástico y los deseños de los consumidores, así que aquí tienes otra buenísima razón para comprarlos apenas los veas. ¡Los queremos todos! (¿Ya te lo dijimos?).