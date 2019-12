Estamos impactadas. La finalista Sofia Aragón sorprendió en la gala de Miss Universo 2019 con un vestido rojo de pedrería, el cual deslumbró en pasarela al hacer un “reveal” y dejar a todos boquiabiertos.

Para la categoría de vestidos de noche y antes de su ronda de preguntas, Sofia Aragón impacto con un vestido largo color rojo con aplicaciones de cristal. Al ritmo de Living in a Dream de Selena, Aragón desfiló por la pasarela con la prenda, la cual consistía en un vestido con una sobrefalda hecha de holanes, que retiró con una impresionante vuelta.

El vestido fue firmado por el diseñador Fher Santos, y fue gracias a la cuenta de Twitter Mexicana Universal, pudimos ver parte del proceso de confección del mismo.

Seguimos recuperándonos del vestido rojo que Sofia Aragón lució en la ronda de preguntas de la gala de Miss Universe 2019 y que nos dejó completamente impactadas.

Time to shine Mexico! You're in the Top 20!#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv Airing in Spanish on @Telemundo pic.twitter.com/TKdqprJt2K

— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019