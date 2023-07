Salma Hayek es una actriz y empresaria mexicana, destacada no solo por su talento, sino también por su estilo y su amor por la moda, ya que durante toda su trayectoria se ha encargado de estar en tendencia y no deja pasar un solo trend sin antes hacerlo suyo, adoptarlo a su estilo, y luego regresárselo al mundo en forma de inspiración para crear grandes outfits y beauty looks.

Recientemente sorprendió en redes sociales al aparecer con una de las tendencias más fuertes de décadas pasadas y que hace algunas temporadas tuvo un boom entre las más arriesgadas en el mundo de la moda y la belleza.

Se trata de los mechones rubios o chunky highlights, los cuales se hicieron famosos porque varias it girl de la década de los 90's y dos mil no dudaron en adoptarlos como parte de su estilo.

A través de sus redes sociales, Salma Hayek se dejó ver con este look de los 90's. En la instantánea apareció con parte del elenco de Black Mirror con quienes comparte pantalla en uno de los capítulos de la nueva temporada.

En la fotografía y en dicho episodio aparece Salma Hayek con estos mechones rubios que le dan más luz y brillo a su rostro. Aunque este tinte fue específico para el papel que desempeña en la serie, lo cierto es que se lo dejó un poco más de lo esperado para poder sacar provecho del tinte que se había puesto.





Mechones rubios, una tendencia que no se va

Chunky Highlights es la tendencia de pelo que se hizo muy famosa en los años 90. Este estilo en la melena se caracteriza por mechones gruesos generalmente de color rubio que se usan en contraste con un tono más oscuro, como castaño claro, oscuro o color chocolate. De acuerdo con L'Oréal Paris, estos mechones deben ir desde la raíz hasta las puntas con una caída directa. Asimismo, otro distintivo es que van casi siempre en la parte frontal del rostro. Los mechones rubios, sirven para dar dimensión y profundidad a la melena.

Los mechones rubios que Thalia impuso en los 90’s

El auge de dicho look se dio en los 90’s, donde varias mujeres fueron las que comenzaron a usar este tipo de look como el caso de Thalía, quien tiñó su melena con un pequeño mechón rubio al frente; un acto que de inmediato se volvió muy popular entre famosas y no famosas.

En sus fotos de esos años, se logra ver cómo el mechón rubio lo lucía con su cabello castaño, cumpliendo con la sugerencia de que el Chunky Highlights se lleva mejor con la contraparte de colores o tonos como el caso de un cabello oscuro con tintes claros.

Actualmente, muchas han sido las famosas que optaron por retomar dicha moda noventera, no solo Salma Hayek, como el caso de Danna Paola, Dua Lipa o Jennifer López. Cada una de ellas combinaron los mechones rubios con un tono diferente de cabello, sin embargo, dejaron ver que esta tendencia es una buena alternativa para todo tipo de cabello y rostros.

