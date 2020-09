Hay veces que nuestro estilo es un gran sello personal que nos identifica y nos hace destacar, pero también puede llegar a ser nuestro peor enemigo y más cuando necesitamos dar una apariencia más joven.

Las que saben de moda han hecho de la ropa una gran arma cuando se necesita dar una apariencia joven, pero también hay errores de estilo que marcan incluso más años de los que tenemos.

Usar más base de maquillaje, un color inadecuado del labial y hasta un armazón incorrecto en tus lentes pueden hacer la diferencia cuando se trata de estilo. Peeero, nuestra ropa es una de las piezas clave para poder dar una apariencia más joven sin la necesidad de sacrificar nuestro estilo.

Así que toma para que conozcas los errores más comunes y los que te hacen ver más grande de lo que eres.

Solo vestir de negro

Ok, sabemos que este color es un gran aliado del estilo para todos los armarios y que jamás faltará en la ropa, pero abusar de este color es un error del estilo que puede ser fatal cuando se necesita bajar unos años.

Si lo que quieres es un total black o seguir usando piezas de este color, el primer fashion tip es que uses prendas básicas con las que puedas jugar con los accesorios para tener un look más dinámico. Otro fashion tip es que te des la oportunidad de usar colores como el azul claro, blanco o rojo para no verte tan apagada.

Usar ropa vintage sin darle un toque moderno

Sabemos que una de las tendencias màs aclamadas en la moda sin duda alguna las prendas pre-loved, pero hay que saber elegirlas para no vernos pasadas de moda.

Asì como hay prendas que no podemos darnos el lujo de seguir usando a cierta edad, la ropa second hand puede se tiene que seleccionar cuidadosamente para no caer en errores de estilo o en una compra a la que no le daremos un uso.

Fashion tIp: Cada que vayas a comprar en un bazar, app de pre-loved o simplemente veas una prenda en una venta de garaje que te guste piensa en las posibilidades que tienes para combinarla y si realmente va contigo.

Jeans demasiado flojos

Mira, nosotras entendemos que hay jeans que se pueden prestar a ser algo holgados y hasta en los estilos se pueden romper los gustos, pero hace años que quedaron atrás las grandes piernas acampanadas que usaba Mischa Barton en The O.C.

Siempre podemos recurrir a las expertas en denim que nos pueden asesorar de moda para que cuando tengamos que comprar unos jeans, siempre te veas increíble.

Este gran error en los jeans puede ser crucial, pues desde hace ya muchos años no los vemos en el streetstyle.

Llevar logos muy grandes

La logomania es un factor crucial que determina muchas veces la edad de las prendas, hay veces que vemos playeras o sudaderas con grandes estampados como si se tratara de una prenda de Old Navy o Abercrombie. La logomania se ve bien a los 15 o 20 años, no a los 35 o 40 años.

Evita estas prendas que siempre son un error en el guardarropa a cierta edad, pero si tu a amor por ellas es muy grande, te recomendamos cambiarlas por prendas de color sólido o que no tengan un logo muy grande.

Comprar prendas que no son de tu talla

Siempre es importante aceptar que nuestro cuerpo cambia y nos vamos a ver en la necesidad de dejar las tallas que usábamos cuando éramos más jóvenes, así que esto tiene que verse reflejado en la ropa.

Nadie dice que no lleves tu estilo a las prendas que usas, pero que si eliges las tallas correctas para que no te veas fuera de lugar. Siempre apuesta por prendas que sean de tu talla, ya que si te quedan muy grandes o muy reducidas se verá en lo cómoda que te sientas con tu look.

Demasiados accesorios

Los accesorios siempre llevan al segundo nivel nuestros looks, pues son los objetos indicados para que siempre logremos destacar con cualquier outfit.

Pero esto es algo muy básico, recuerda que menos es más cuando se trata de usar accesorios, así que ve a la segura y trata de tener piezas que siempre sean un gran acierto en tu armario: Collares XL, gargantillas, unos aretes o un set de pulseras siempre serán útiles a la hora de elevar tus outfits.

