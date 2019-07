Rihanna protagoniza portada de revista con look de China

El día de ayer, a través de diferentes posts en su cuenta de Instagram la cantante Rihanna compartió las varias fotografías que realizó para la revista de moda Harper's Bazaar China.

En estas imágenes, se puede apreciar a la cantante de Barbados lucir impresionantes looks, compuestos de elementos tradicionales de aquel país. En redes sociales fue criticada por utilizar indumentaria originaria de la cultura China.



.@Rihanna serves glamour and grace in new images from her Harper’s Bazaar China photoshoot. (: Chen Man) pic.twitter.com/wN0KI6dbth

— Pop Crave (@PopCrave) 9 de julio de 2019