Realiza las rutinas de ejercicio de Kim Kardashian gratis

En medio de la cuarentena por coronavirus todos nos hemos visto expuestos a cambiar nuestro estilo de vida y rutina diaria, además de estar confinados en nuestras casas y reducir todas nuestras actividades a estar frente a la computadora o viajar de la cocina a la sala una y otra vez nuestros hábitos de ejercicio y actividad fisica tambien se han visto alterados.



Foto: Instagram @kimkardashian

Leer también: La mini cintura de Kim Kardashian impacta en instagram

Si bien no todos somos fanáticos de los gimnasios y no tenemos una rutina súper estricta al respecto, hay que recordar que tan solo los kilómetros que invertimos al dia en caminata mientras nos trasladamos al trabajo o la escuela es una gran ayuda para mantenernos en forma o la menos para darle un respiro al cuerpo.

Y aunque este confinamiento ha sido un cambio radical, para Kim Kardashian no ha significado lo mismo pues con el afán de mantener su escultural figura en su lugar se ha unido a un increíble entrenamiento en línea.

Con un radiante bikini de animal print y en medio de su gimnasio personal la socialité compartió en instagram un par de fotografías con el título “Quarantine workout”.



La eficaz rutina a la que la empresaria está entregando cuerpo y alma consiste en realizar regularmente 100 saltos con pesas, alpinistas, saltos de caja y sentadillas de salto extremo en una máquina Smith, además de levantarse todos los días en punto de las 6:00 de la mañana para comenzar con la rutina hardcore a las 7:00 am. Todo esto con la guía certera de la entrenadora Melissa Alcantara quien se ha ganado la fama a base de su esfuerzo e increíble transformación pues su cuerpo es envidiable.



Además de esto Kim realiza en su rutina caminatas rectas durante 20 minutos, abdominales, flexiones de bíceps y ejercicios con mancuernas también se realizan todos los días. Antes de comenzar con sus días de entrenamiento se somete a un masaje para destensar sus músculos y dejarlos listos para el intenso entrenamiento.

Melissa Alcantara transformó su vida después de dar a luz a su hija, momento en que decidió entrenar para tonificar su cuerpo y cambiar su aspecto y su personalidad. De pronto un día a las 4 de la mañana Kim le escribió decidida en entrenar con ella y desde ahí ha sido su compañera fitness favorita.



Si deseas unirte a su clan de aficionadas al fitness no dudes en visitar su canal de Youtube “FitGurlsMel” en donde comparte rutinas faciles pero eficaces para realizar en casa, además de que son totalmente gratis.

Leer también: Kim Kardashian es acusada de racismo por colección de cubrebocas