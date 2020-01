El pelo es uno de los aspectos que las mujeres más cuidamos. Y es que un buen corte y color nos puede hacer lucir espectacular.

Si este año estás buscando cambiar de look entonces checa las opciones que tenemos para ti.

Caramelo oscuro

Leer también: 6 cortes de pelo que te harán lucir un rostro más delgado

Un tono de pelo que las morenas pueden usar este 2020 es el caramelo oscuro. Como su nombre lo indica, es un color que aunque no es muy claro, es perfecto para aquellas que no desean tener un cambio de look tan radical. Este tono es una opción discreta y elegante.

Cinnamon Swirl

Para las morenas que tienen pelo ondulado el tono cinnamon swirl es el indicado. De acuerdo con Good House Keeping, para llegar a este color se utiliza la técnica del balayage en color caramelo y castaño. El color canela puede ser utilizado en las ondas de tu pelo para así darle luz a tu rostro sin la necesidad volverte rubia.



Burnt caramel hair

Southern Living menciona que este tono es un clásico para las morenas, no pasa de moda y puede ser usado en cualquier estación del año. Pero si no quieres teñir todo tu pelo con este color, también puedes llevarlo en balayage.



Strawberry brown

En cambio para aquellas chicas que buscan hacer un poco más notorio su cambio de look, entonces deben de tomar en cuenta esta opción. El strawberry brown es un tono de pelo que las morenas pueden usar este 2020.

Si eres de las amantes de color rojo en el pelo, pero no tienes tiempo para retocarlo muy seguido, entonces no lo pienses más y decídete por este tono.





Melted cinnamon

Otro de los tonos de pelo en tendencia este 2020 es el melted cinnamon, un color que juega con las diferentes tonalidades del marrón. Aquí puedes dejar la parte superior de tu pelo con un tono marrón más oscuro y en las puntas colocar un marrón más claro.

El tono y la intensidad dependerá de ti, si quieres agregarle más luz a tu rostro así como qué tan drástico quieres el cambio de look.