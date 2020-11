Nosotras no nos vamos a cansar de decirte que los jeans son una de las prendas que siempre se van a ver bien con casi cualquier cosa que te pongas y que además tienen que venir incluidos en un armario de fondo para que nunca te quedes sin opciones a la hora de vestir.

Desde De Última, te hemos hemos hablado de los jeans que debes tener para que tu estilo se vea increíble a la hora de vestir, pero, hay un corte que es necesario que lo conozcas para que cuando armes un outfit no dejes de dar la mejor versión de ti misma.

Directo desde la década de los 80 pero con un nuevo nombre, los últimos meses de este 2020 se han preparado para darle la bienvenida a los carrot jeans: los pantalones que son el mejor amigo de las chicas con cadera ancha y que nosotras te diremos cómo llevar en esta temporada sin morir en el intento.

via GIPHY

Leer también: 5 formas de llevar los jeans negros en esta temporada



Pero… ¿Qué son los carrot jeans?

Como te los estábamos diciendo esta tendencia retoma estéticas de los años 80 y las adapta a estos últimos meses del año para que las puedas usar llena de confianza, pues al ser un “regreso triunfal”, estos pantalones han dejado las pasarelas de Michalel Kors y Chanel para demostrar que son un buen aliado del estilo.



Foto: Chanel, Sitio Web

Su corte de piernas es similar a los baggy jeans (prenda que es un gran acierto de esta temporada), pero la gran diferencia es que son ligeramente más entallados y resaltan partes del cuerpo que nuevamente los baggy jeans no marcan.

Los carrot jeans dieron sus primeras señales de vida en el Fashion Week de París Spring Summer 2020 (y si no lo recuerdas es en el que Gigi Hadid salvó de una youtuber infiltrada en la pasarela). Pero, volviendo al tema central, es en este desfile donde se presentaron estos pantalones y aunque pensamos que se iban a quedar solo en los primeros meses de este año, se han colocado como el par de jeans favoritos de las chicas curvy.

(Aquí el momento donde Gigi Hadid salvó el desfile y todo regresó a la normalidad)



¿Cómo puedo usar estos jeans como una experta?

Aunque no son demasiado holgados para llamarlos baggy jeans y no entran en la categoría de los skinny jeans, estos pantalones han venido a sacudir el espacio que teníamos para los jeans, pues son una apuesta segura.

Su similitud con los boyfriend jeans los hace ideales para usarse con prendas ligeramente holgadas cómo: camisas oversize, unos tacones y una buena biker jacket de piel. O si prefieres algo más cómodo puedes llevarlos con un cardigan, una t-shirt y unos sneakers.



Foto: Stradivarius

Estos jeans son de los más cómodos que hay, ya que no aprietan, enmarcan curvas sin exagerarlas por lo que son buenos para disimular la cadera ya que al tener un corto a la cintura, centrarán la mirada en esta zona de tu cuerpo, además, no crean bolsas en la parte trasera del pantalón por lo que puedes llevarlos a cualquier evento y darle ese toque especial a esta prenda.

Otra ventaja es que al no ser demasido holgados (como los boyfriend jeans), también te ayudarán a crear un efecto en el que la parte inferior de tu cuerpo se vea más estilizada. Por último, pero no deja de ser importante es su corte recto y su el tiro bajo que dan como resultado un tobillo un poco más ajustado que te hará ver más espigada. Así que ya lo sabes, no dudes en hacerle el espacio a estos jeans en tu armario.



Foto: Stradivarius