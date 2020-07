En cuestiones de beauty look que no sólo se trata de buscar lo favorecedor, también tienes la oportunidad de experimentar con un maquillaje muy original que salga de lo convencional.

Directo de las pasarelas, los llamados glossy eyes u ojos vinilo son la elección perfecta para derrocar los tonos aburridos de la sombras mate, y hoy más que nunca, vienen pisando fuerte para darle a tu mirada un efecto sofisticado y jugoso al que nadie se podrá resisitir.

Esta tendencia se la tenemos que agradecer a la maquilladora profesional Pat McGrath, pues nos ha demostrado que el efecto glossy ya no es exclusivo de los labios para colarse en la mirada, ayudando a crear una imagen de un maquillaje más editorial y versátil que difícilmente vas a lograr con las sombras convencionales .

¿Cómo lo puedo lograr?

Realmente es algo muy sencillo. Inicia maquillando tus párpados con tu sombra favorita o si eres una chica más natural puedes dejarlos sin sombra. Aquí el punto es que te sientas cómoda y luzcas la mejor versión de ti misma.

Ya con los ojos maquillados, ocuparás un bálsamo labial que pasarás con delicadeza en tus párpados y dejarás una capa del producto. Si lo prefieres, también puedes usar gloss que tenga color rosado o uno que ya tenga glitter incluído.

Nota: Ten cuidado con los gloss que son de roll-on, ya que si no lo aplicas con delicadeza puedes lastimar tus párpados, recuerda que esa zona es donde se encuentra la piel más delicada.



¡Houston, tenemos un problema!

El inconveniente aquí puede venir por la textura pegajosa del gloss, y más si el pelo se te revela y se mueve en dirección a los ojos, para esas emergencias, te recomendamos que este look lo uses con un peinado que te permita tener la frente descubierta.

Las diademas que Blair Waldorf usó en “Gossip Girl”, o los modelos XL que vimos en Lucrecia Montesinos de “Élite” pueden ser un gran aliado del estilo y de tu beauty look para que siempre te veas impactante.

Y para que no retoques constantemente el gloss puedes aplicar un fijador de makeup que no afectará en nada tu look. Es importante que si notas alguna molestia en tus párpados u ojos, suspendas el uso del maquillaje y consultes a tu especialista.

¿Qué te pareció? ¿Te unirás a esta tendencia?

