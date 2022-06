Promoción de verano AliExpress: 10 productos que no te puedes perder

El verano ya está aquí y AliExpress lo celebra con grandes descuentos en miles de artículos seleccionados en su promoción de verano. Así que si necesitas productos para disfrutar al máximo las vacaciones entonces estás en el lugar correcto, puesto que aquí te contaremos cuáles son los 10 productos con increíbles descuentos que no te puedes perder. Además, te contamos cómo comprar desde México y utilizar los mejores cupones AliExpress y todo lo que debes saber antes de realizar tus compras de verano. ¡Date prisa porque este evento termina pronto!

Lleva tu celular en tus vacaciones con los mejores accesorios. En AliExpress puedes encontrar cientos de accesorios de calidad a precios muy económicos, desde cargadores, fundas con cientos de diseños, protectores de pantalla, lentes para la cámara de tu celular, adaptadores de tarjetas SIM y auriculares, hasta repuestos de pantallas y cargadores portátiles para que no te quedes sin pila durante tu viaje. Agrega a tu compra un código descuento AliExpress para ahorrar desde $3 hasta $24 dólares dependiendo de tus compras.

Llevar el mejor look durante las vacaciones es muy importante, por lo que contar con tu set de maquillaje, labiales, recortadores de cejas, esponjas, delineadores, depiladoras y afeitadoras de barba o cuerpo, sin duda será imprescindible.Te recomendamos pedir todo lo que necesites con tiempo para que muestres tu versión favorita.

Durante las vacaciones es cuando más tiempo tienen de jugar y divertirse los niños y cuando más aprovechan los juguetes. En AliExpress con las ofertas de verano puedes comprarles cientos de diferentes tipos de juguetes como muñecas, carros, juegos de mesa, peluches, juguetes de bebé, figuras de acción, libros de colorear, juguetes antiestrés, y muchos más para que pasen unas vacaciones divertidas e inolvidables.

¿Quieres hacer arreglos en tu hogar? El verano sin duda es el tiempo ideal, ya sea que quieras darle un twist a la decoración, hacer mejoras o volver tu casa inteligente. Usando un cupón AliExpress podrás comprar al mejor precio fundas de cama, cerraduras, focos y conectores inteligentes, jaboneras, dispensadores de agua, artículos de decoración, cintas y tiras de sellado, vajillas y mucho más.

Lucir los mejores conjuntos de ropa es obviamente uno de los imperdibles durante nuestras vacaciones por lo que no puedes perderte la oportunidad de comprar en línea las mejores prendas y accesorios de moda. Añade a tu maleta trajes de baño, ropa de playa, bolsas, hasta tus collares, pulseras, anillos y lentes de sol que complementarán tu outfit.

La mejor forma de crear recuerdos para atesorar son las fotografías; cada vez que las vemos volvemos a revivir esos momentos inolvidables, y aunque hoy en día todo se ha vuelto digital, las cámaras de impresión instantánea se han cobrado popularidad al permitir tener ese recuerdo de manera palpable y llevarlo a todos lados, o bien colocarlo en nuestro cuarto u oficina.

Realizar arreglos en nuestros jardines durante el verano es una actividad muy entretenida y que nos trae mucha paz al ver los hermosos resultados. Encuentra todo lo que necesitas en AliExpress para crear un jardín único; hay sistemas de riego, herramientas, trampas de insectos, piedras, cubiertas de piscina, lámparas y fuentes.

Otro de los pasatiempos favoritos del verano son las consolas de videojuegos, sobre todo aquellas que son portátiles, esto debido a que nos permiten mantenernos entretenidos en los caminos de nuestro viaje. En esta categoría puedes encontrar equipos sofisticados como una consola Nintendo Switch hasta aquellas sencillas con juegos arcade y retro con las que sin duda también pasarás increíbles momentos de diversión en cualquier lugar.

La salud es tema de todas las temporadas, por lo tanto en el verano también es importante tomar en cuenta que no nos haga falta nada para mantener en equilibrio ese bienestar. Así que no olvides aprovechar los descuentos del verano en AliExpress si necesitas mascarillas faciales, correctores de postura, baterias para tus electrónicos de salud, organizadoras de pastillas, protectores de dedos, plantillas de pies, cremas corporales e incluso hasta oximetros y limpiadores de oídos.

Y como el verano no solo son vacaciones, al menos no para todos, en esta lista no nos pueden faltar las promociones de informática y oficina. Encontrarás los mejores accesorios para computadoras como teclados y mouse, hasta herramientas de limpieza como sopladoras y cepillos de teclados.

Comprar tus productos favoritos de AliExpress es muy fácil, solo sigue estos pasos:

Elige el cupón AliExpress de tu preferencia y nosotros te redirigiremos a su tienda en línea.

Agrega a tu cesta tus artículos favoritos, cuando estés listo revisa que los artículos agregados son los que deseas y da click en comprar.

Crea una cuenta o inicia sesión.

Agrega tu dirección de entrega, selecciona tu método de pago y agrega tu código promocional AliExpress para recibir tu descuento de entre 3 y 24 dólares.

Da click en realizar pedido y listo te llegará un correo con todos los datos de tu compra. ¡Así de fácil es comprar en AliExpress!

¿Es seguro comprar en AliExpress?

AliExpress es una empresa china de reconocimiento internacional que cuenta con miles de clientes satisfechos. Comprar tus productos favoritos desde su tienda en línea hace que tu experiencia de compra y envío sean completamente seguros. Esto gracias a sus garantías de reembolso y devolución, con las que puedes comprar de forma segura sabiendo que recibirás lo que se te prometió o sino podrás regresarlo y obtener tu dinero de vuelta.

¿Cómo rastrear mi pedido AliExpress?

Para rastrear tu paquete sigue estos pasos:

Entra a la página de AliExpress con tu cuenta. Da click en “mis pedidos” y encuentra el pedido que quieres rastrear. Da click en “seguir pedido” o “ver más” y revisa la información de seguimiento en los detalles del pedido. También puedes rastrear tu paquete en CIAINIAO o 17Track para obtener la información más reciente que haya sobre tu pedido.



Ahora ya conoces todo lo que necesitas para ahorrar con los descuentos de las ofertas de verano AliExpress. No olvides utilizar los cupones AliExpress para aprovechar al 100% sus promociones en miles de productos.