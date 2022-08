Productos de belleza para cuidar la piel grasa como nunca antes

Antes de comenzar, la mejor recomendación que podemos hacer desde De Última es que acudas a un especialista en dermatología para que te ayude a saber con precisión cuál es tu tipo de piel, las necesidades que tiene en la etapa que vives (edad, estrés, cambios hormonales, clima) y los productos que mejor te harán. Los tipos de piel que se pueden identificar son normal, seca, mixta y grasa.

Esta vez vamos a referirnos a la piel grasa y haremos algunas recomendaciones de productos para limpiarla a profundidad, combatir brillos y granitos, y reducir los poros, problemas frecuentes que presentan las personas con este tipo de piel.



Características de la piel grasa

En la página de Eucerin explican que el término “grasa” se emplea para “describir un tipo de piel con producción acrecentada de sebo. La hiperproducción se conoce como seborrea”.

Las características que predominan es que tiene brillo y poros visibles. Las personas con piel grasa pueden presentar puntos negros y granitos. En algunos casos aparecen brotes de acné, especialmente en la adolescencia, pero también puede ser una afección en la edad adulta. Posteriormente, es posible que queden manchas y marquitas.

Es importante mantener una buena limpieza y también, a diferencia de lo que muchos pueden creer: la hidratación. No hay que temerle a las cremas hidratantes (y mucho menos al protector solar) pensando que van a empeorar su aspecto. Expertas de The Secret Lab explican sobre este tipo de piel en InStyle: “si no la hidratamos, la piel interpretará que está seca y pondrá a funcionar sus glándulas sebáceas para producir más grasa”.

Los productos pensados para la piel grasa y con imperfecciones pueden contener ingredientes como aceite de árbol de té, ácido salicílico y niacinamida, entre otros.



Productos de belleza para piel grasa y con imperfecciones

Consulta con el dermatólogo si algunos de estos productos son buenos para ti.



Limpiador purificante Dermage

Estamos empezando a usar este producto de Advaita Pharma y se siente bien. Su textura en gel es ideal para pieles grasas, refresca y limpia muy bien. Además, el aroma es suave, se aclara fácilmente y no deja la piel reseca. Promete remover impurezas, controlar el exceso de grasa y prevenir la aparición de espinillas. Contiene ácido salicílico y se puede usar a diario en las rutinas de la mañana y la noche.



Foto: Dermage



Aceite de árbol de té de The Body Shop

El aceite de árbol de té es un ingrediente buenísimo para cuidar la piel grasa y con imperfecciones. La marca The Body Shop tiene una línea completa que, aunque no es nueva, es bastante efectiva y a buenos precios. Algunos de los productos que ofrece es limpiador, exfoliante (es suave), mascarilla de arcilla, hidratante que controla el brillo, entre otros. También se puede hallar el aceite de árbol de té, que se puede aplicar directamente en las imperfecciones para tratarlas y prevenirlas.



Foto: The Body Shop



Para los brotes de acné: Espada BHA+PHA Blemish Solution

Foreo acaba de traer a México su gel concentrado Espada BHA+PHA Blemish Solution, para tratar directamente los brotes de acné. Contiene ácido salicílico al 2%, hamamelis, niacinamida y aceite de árbol de té; juntos van a hacer que el granito desaparezca más rápido y evitará nuevos brotes. Además, también tiene pantenol y ácido lactobiónico para hidratar el área y evitar resequedad.

Se debe aplicar sobre la imperfección directamente, una vez al día, preferiblemente en la rutina de la noche. Para lograr mejores resultados, luego se puede emplear el dispositivo antiacné Espada con luz LED azul y pulsaciones T-Sonic.



Foto: Foreo

Suero matificante y antiedad de Dior

Las mujeres maduras que tienen el problema de mucho brillo en la piel pueden obtener doble ventaja de este suero matificante de Dior. Por una parte, pueden contar con su poder mate, mientras se benefician de sus propiedades para retrasar la aparición de los signos de la edad. Entre sus ingredientes destacan ácido láctico, arcilla rosa y gluconato de zinc, que trabajan juntos para absorber el exceso de sebo. La textura no es pegajosa, se absorbe bien y no molesta al maquillar. Las pieles muy, muy grasas, deben tener paciencia para ver los resultados.



Foto: Sephora



Suero corrector para mujeres adultas de Avène

Este año fuimos testigos del lanzamiento de los productos Cleanance Women de Avène, que también están pensados para las pieles de mujeres adultas con imperfecciones. El suero corrector se puede incorporar en la mañana y en la noche a nuestras rutinas de skincare. Regula el sebo, reduce imperfecciones -evita la aparición de los incómodos puntos negros-, afina la textura de la piel y minimiza un poco los poros. Se puede complementar con el producto para la noche de la línea.



Foto: Instagram @avenemexico



La mascarilla "azul" de Ole Henriksen

La cantante Rosalía le dio un impulso este mes a uno de los productos de belleza Ole Henriksen al publicar un reel donde aparece con su mascarilla azulada. Se trata de Cold Plunge Pore Mask, con arcilla, refresca, purifica y minimiza los poros, además de tener un efecto control de brillo que tanto buscamos. Resaltan que tiene Green Fusion Complex, una mezcla patentada con extractos de musgo irlandés, eucalipto, alga kelp y aceite de semillas de neem, entre otros. Esta marca se puede encontrar en Sephora, donde recomiendan usar de 2 a 3 veces por semana.



Foto: Sephora

