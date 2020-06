Estamos en una nueva semana en este confinamiento. Y aunque pareciera que no hay mucho qué contar, nuestras celebridades favoritas se encargan de darnos la nota y siempre hablar de ellas. Nos encanta, porque además de darnos los mejores tips de moda, también nos inspiran a atrevernos y lucir geniales en todo momento.

Por esta razón, Paola Rojas una de nuestras columnistas favoritas y, además, de las mujeres más guapas nos inspira a lucir increíble en nuestras reuniones virtuales y, próximamente, en nuestra oficina (cuando todo esto termine). Sus looks nos enamoran porque nos da estilo, elegancia y un muy buen gusto. Así que cuando la vimos hoy lunes en su ya característico noticiario vestida con un look amarillo dijimos: WOW, pues es el color no solo en tendencia para este verano, sino para demostrarnos lo positivo que debemos de estar ante esta situación.



Con un vestido midi por debajo de las rodillas y unas sandalias ultra propositivas, Paola Rojas demostró ser una de las mejor vestidas para cualquier ocasión. Debido a que ya estamos en época de calor por el verano, una prenda con colores brillantes y cortes frescos te hará sentir cómoda a lo largo del día. Puedes combinar este vestido con unas sandalias o unas zapatillas. Si quieres verte más arriesgada, entonces opta por unos sneakers blancos, sin duda te verás como si acabases de estar en una serie ochentera.

Asimismo, también vimos a Paola con un increíble pelo lacio, el cual sin duda le dio ese toque extra a su look. Así también, su maquillaje es perfecto porque lució muy natural sin perder ese toque femenino que tanto nos gusta. Si quieres lucir como ella, solo busca en tu armario una prenda de color amarillo y combínala con sus tonos complementarios, intenta por un verde, rojo, morado o quizás blanco. Verás que no te arrepentirás.

