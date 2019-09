Pantone revela los colores que debes usar este otoño

Esta próxima temporada pinta para ser colorida, y aunque sabemos que amas la comodidad de los colores neutros en tu look, te queremos invitar a dar una oportunidad a la diversión de jugar con tonos vibrantes.

Y es que la paleta de colores que ha revelado Pantone para la temporada de otoño va desde tonalidades rojizas, marrón, rosa intenso, verdes, naranjas, un par de profundos azules y alguno que otro cremoso. En pocas palabras, tonos vibrantes.



Si bien, es probable que aplicar el color block sea un coco para ti, y más cuando no tienes ni idea de qué tonalidades van mejor contigo, te queremos ayudar. Sabemos que no es tarea fácil ser una experta en colorimetría y dominar a la perfección la mezcla audaz de gamas, pero aún así, queremos alentarte a que lo hagas, no sólo por que los colores para este otoño son lo que sigue de maravillosos, sino también para que experimentes con tu lado más colorido, e incluso, lo lleves hasta tu beauty look. Recuerda, ¡ya no hay límites para los colores!

Así que comencemos, la teoría de la colorimetría nos dice que para determinar los colores que mejor van contigo, es importante hacer un test contra la luz del sol para conocer si tu piel es cálida o fría.

¿Cómo hago el testeo?

Muy sencillo, si al broncearte obtienes un tono tostado, tu piel es cálida, pero si tornas a un tono rojizo, eres fría. Otra forma, también sencilla, para descubrir tu tono de piel es por medio del color de las venas de tu antebrazo; si son de color verdoso,eres cálida, por el contrario , si son azuladas, eres fría.

Ya después del testeo, viene la parte divertida: descubrir qué colores sí van contigo. Te damos las características de cada una de ellas para que identifiques si perteneces a primavera, verano, otoño o invierno, y comiences a lucir aún más fabulosa.

Descubre tu estación

Primavera: Como Taylor Swift



Foto: REUTERS

Pelo: Rubio y castaño.

Ojos: Verdes, azules o tonos marrón.

Tono de piel: Tonalidad de piel cálida —dorado, beige, marfil.

Colores: Cálidos como verde, rosa (salmón), morado, naranja, azules, amarillo, rojo-anaranjado, beige y coral.

Los pantones para otoño que van mejor contigo son: Fruit Dove y Eden.



Foto: Cortesía

Verano: Como Meghan Markle



Foto: REUTERS

Pelo: Claro, de rubio cenizo a oscuro.

Ojos: Azul, azul grisáceo, verde avellana.

Tono de piel: Beige, marfil.

Colores: Los colores pastel te van muy bien, así como tonos como gris, azul marino, rojo, amarillo claro y azul cielo son perfectos.

Los pantones para otoño que van mejor contigo son: Bluestone y Chili Pepper.



Foto: Cortesía



Otoño: Como Emma Stone



Foto: EFE

Pelo: Castaño, castaño oscuro o medio, pelirrojo, cobrizo, tonos dorados.

Ojos: Marrón oscuro, marrón oliva, verde.

Tono de piel: Beige, marfil, bronce (a veces suelen tener pecas).

Colores: Tonos tierra y cálidos, como marrón, naranja, terracota, amarillo ocre, bronce, beige, verde oscuro, oliva y azul turquesa.

Los pantones para otoño que van mejor contigo son: Orange Tiger y Dark Cheddar.



Foto: Cortesía



Invierno: Como Anne Hathaway



Foto: AP

Pelo: Oscuro, negro, castaño oscuro, cenizo y canoso.

Ojos: Negros, marrones o azul claro.

Tono de piel: Beige fría, oliva clara, morena o negra azulada.

Colores: Negro, blanco, gris, rosa glacial, plata y toda la gama de azules.

Los pantones para otoño que van mejor contigo son: Galaxy Blue y Paloma.



Foto: Cortesía

No esperes más y comienza a lucir como siempre haz querido.

¿Qué te parece?