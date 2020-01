Este año, el azul tendrá un fuerte impacto en las tendencias de moda y belleza. Y es que el Instituto del Color Pantone designó al Classic Blue como el color predominante de 2020. Desde hace dos décadas, esta empresa se encarga de predecir y determinar una tonalidad que regirá los conceptos de diseño, belleza, arquitectura e, incluso, de gastronomía durante todo un año. “Classic Blue es un azul ilimitado que evoca el vasto cielo crepuscular, que nos anima a mirar más allá de lo obvio y a ampliar nuestro modo de pensar”, así lo define Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de este instituto. Asimismo, se asocia con la elegancia y la simplicidad, así como con la paz y la tranquilidad.

Antonio Acosta, coach en imagen pública y director de El Consultorio, señala que “el azul es el color más frío. El origen de esta consideración proviene de una experiencia: nuestra piel se pone azul cuendo tiene contacto con el frío, mientras que el hielo y la nieve muestran, por lo general, tonos azulados”.

El especialista apunta que este tono es recomendable para personas de tez blanca, pieles morenas, olivaceas, así como para quienes tienen ojos azules, verde azulado y cafés. Aquí te damos las claves para sumar el color del año a tu look y renovar tu estilo.

Combínalo con:

Blanco y negro

(Trench coat: Richard Quinn, Baggy pants: Uterquë)

“El blanco es un color perfecto para generar alto contraste con el Classic Blue”, recomienda el coach en imagen pública. Algunas influencers han apostado por llevar pantalones blancos con blusas o suéteres de cuello alto a juego, combinadas con abrigos en el color del año. Otra alternativa, para conseguir un estilo más clásico, es mezclarlo con negro. Por ejemplo, una blusa o suéter de punto delgado en blanco con unos pantalones formales negros. También puedes lograr un outfit más casual si mezclas estos tres colores: pants o jeans negros, camiseta blanca y abrigo en Classic Blue.

Naranja

(Pantalón: Max Mara, Blusa: Adam Lippes)

Diseñadoras como Miuccia Prada no pueden estar equivocadas. La italiana ha mostrado esta combinación en varias temporadas, y es que el contraste que aporta es exclusivo para las amantes del color. Para ir a la segura, luce unos pantalones o falda recta en Classic Blue con una blusa, saco o abrigo naranja, o viceversa (si te decides por estos dos últimos, suma una camisa blanca). “Es una combinación muy común y llamativa. Sus orígenes vienen más del hip-hop y del street style. No tengas miedo de mezclarlo con abrigos o blusas de seda. Para verte moderna, elige prendas de estilo sport”, señala Acosta.



Rosa

(Pantalón: The Elder Statesman, Camisa: Polo Ralph Lauren)

Desde un tono claro hasta fucsia, el color rosa es una buena opción para combinar el Classic Blue. Ya sea que optes por un total look en el color del año y lo complementes con una bolsa o tacones rosas, o que juegues con estos colores en tu look. Llevar rosa en la parte superior (en un top, blusa, chaqueta de lana o abrigo) resulta más conveniente para quienes temen fallar en su elección. Por el contrario, si lo tuyo es tomar riesgos, lleva una falda larga o pantalón formal en color rosa y suma una camisa o blazer en Classic Blue. Otra opción es que lleves un vestido rosa acompañado de un bolso azul.



Verde

(Vestido: Odeeh, Gorro: Emma Brewin)

Aun cuando esta mezcla es de las más arriesgadas, refleja mucho estilo cuando se ejecuta con inteligencia. Los tonos lima y verde jazmín ayudan a crear contraste en un look. Una buena forma de lucirlos es mediante un pantalón en Classic Blue y una blusa de textura satinada en verde. El pantalón puede sustituirse, asimismo, por una falda corta o midi. Si te gusta la combinación pero eres más reservada, apuesta por un total look en el color del año y añade una bolsa en alguna tonalidad clara de verde. Quienes no temen correr riesgos, pueden invertir la fórmula: Classic Blue en la parte superior y verde abajo.



Otros tonos de azul

(Falda: Max Mara, Abrigo: Top Shop)

“Al mezclar diferentes tonalidades de azul se consigue un look monocromático que te ayuda a ver moderna y estilizada”, dice el coach Antonio Acosta. Poe ejemplo, puedes llevar un traje sastre en Classic Blue con una blusa de cuello alto en tono Baby Blue. Otra opción es apostar por un blazer en el color del año y acompañarlo de unos blue jeans con algún deslavado discreto. También puedes lucir un vestido o una falda con el color dictado por Pantone y combinarlo con una blusa gris y unos zapatos tipo salón en azul claro. Toma en cuenta que los looks monocromáticos te ayudan a ver más alta.



Piezas para llevarlo:

Un jumpsuit

(Stella McCartney)

Esta prenda resulta una buena alternativa para lucir el color del año, ya que se sale de los convencionalismos. Es importante que el modelo elegido se ajuste a tu figura y resalte tu cintura (si no es así, puedes conseguirlo mediante un cinturón), además de que no te quede largo. En caso de verse holgado, corres el riesgo de lucir desaliñada y de no poder usarlo en diferentes escenarios, como la oficina. Un modelo de seda o algodón se acompaña muy bien con unas zapatillas blancas o unas sandalias con pedrería. Si la temperatura baja, suma un blazer o abrigo por encima de los hombros.



Un blazer

(Roland Mouret)

Una de las opciones más formales para lucir este color es un blazer, ya sea de botonadura cruzada, con bolsillos frontales, de manga 3/4, de silueta slim o ligeramente amplio. Puedes combinarlo desde con unos pantalones a juego hasta con unos jeans o una falda plisada en un tono más claro. “También puedes acompañarlo con una camiseta de cuello alto en color blanco o azul marino”, recomienda el coach en imagen pública Antonio Acosta. Para llevarlo a la oficina, mézclalo con unos pantalones formales negros y una blusa a juego. Dada su intensidad, evita lucirlo en juntas muy importantes.

Un suéter de punto

(Mango)

Si quieres llevar este color sin complicaciones, apuesta por un suéter de tejido ligero, el cual no solo es perfecto para lucir durante la primavera, sino también en temporadas siguientes. Esta pieza combina de manera perfecta con unos blue jeans y unos botines de piel, así como con unos pantalones formales y unas zapatillas clásicas. Sobre esta prenda puedes llevar un abrigo de lana, una leather jacket o un saco. Algunas influencers han llevado esta pieza desde con faldas cortas hasta otras piezas debajo de la rodilla. Los modelos con cuello alto siempre lucen elegantes.



Un vestido

(Michael Kors)

Otro comodín para tu guardarropa durante esta temporada es un vestido en Classic Blue, el cual se presenta en distintas versiones: corto, midi, largo, con o sin mangas, con escote o cuello redondo, entre otras opciones. Un diseño debajo de la rodilla siempre será una gran alternativa, pues luce apropiado para llevar al trabajo o a una fiesta familiar. Este modelo puede mezclarse tanto con unos botines blancos como con unas zapatillas negras. Los minivestidos son perfectos para usar en cocteles y celebraciones de día. “Un vestido en este color no pasará inadvertido en ningún evento”, señala Acosta.



Unas zapatillas

(Saint Laurent)

Toda fanática de la moda (y de Sex and the City) debe recordar el par de stilettos azules de Manolo Blahnik con los que “Big” le pide matrimonio a “Carrie”. Justamente, un modelo similar debes buscar esta temporada. Ya sea que los combines con una falda plisada o lápiz de color blanco, o con un traje sastre negro, este calzado debe convertirse en protagonista de tu look. Otra alternativa más arriesgada es mezclarlos con unos pantalones formales verdes o rosas, y así darle mayor impacto a tu atuendo. Recuerda que los tacones altos ayudan a mejorar la postura y hacen sentir más segura a quien los porta.