La nostalgia de los noventa aún está presente. Ya sea en pasarela o colecciones cápsula de las marcas más populares, esta época nos recuerda quizás un buen momento en la moda y ¿por qué no? En el mundo. Uno de los personajes emblemáticos de esta década es, sin duda, la princesa Diana, también conocida como la princesa de Gales, Lady Di o Lady Diana, quien se destacó sobre todo por su gran gentileza, generosidad e inteligencia así como por sus increíbles atuendos, lleno de mucha moda.

La fiebre por Diana no solo recayó en su espectacular estilo, mismo que en esa década influyó en muchas personas. El aspecto refinado, femenino y super en tendencia con la última moda reflejó no solo un sentido innato por verse bien, sino por romper las reglas de lo establecido y brindarle a la realeza de ese entonces un toque de frescura, juventud y sobre todo de vanguardia.

Actualmente, el estilo de la princesa Diana se transmitido a las nuevas generaciones de mujeres de la realeza, quienes con gran amor le rinden homenaje cada vez que pueden. Entre ellas, las más detacadas, por supuesto están Kate Middleton y Meghan Markle, quienes por su posición joven no escatiman en brindarle a la casa real un poco de frescura a la Lady Di con atuendos increíbles que están inspirados en la madre de los príncipes Harry y Guillermo.

Ya sea en eventos reales en su vida cotidiana o en alguna cena formal, tanto Kate y Meghan le rinden homenaje siempre que pueden. Y lo hacen usando atuendos muy similares con los que ella solía impactar. Y, a pesar de que algunos digan que no es más que un simple reflejo del protocolo real para la vestimenta, nosotras queremos creer que es más que eso y que nos están diciendo que Diana no se ha olvidado.

El más reciente homenaje a la princesa Diana sucedió este domingo cuando la duquesa de Sussex vistió un look muy parecido al de Lady Di en el año de 1991 para la celebración de las conmemoraciones del domingo del recuerdo en el Cenotafio. El look consistió en un atuendo totalmente en negro, que la duquesa mostró en el balcón Whitehall, junto a la condesa de Wessex y el vicealmirante Sir Thimothy Lawrence, esposo de la princesa Anne.



La inspiración era muy evidente, ya que según información del diario Daily Mail, Meghan vistió un abrigo negro de la diseñadora Stella McCartney de lana con un cinturón, así como un vestido negro de cuello circular, que complementó con un sombrero del mismo tono con ala ancha. El look era bastante similar al que usó Diana hace 28 años.

A pesar de que el look era bastante parecido, Meghan lo hizo suyo al no accesorizar con joyería, a diferencia de Diana quien en la versión original utilizó unos aretes de perlas. En cuanto al maquillaje, Ambas llevaron un look muy natural. Estamos seguras que esta no es la última vez que alguna miembro de la realeza le rendirá homenaje a la princesa querida por el pueblo, Diana de Gales.

