Los vestidos transparentes o naked dress parece que han vuelto con toda la fuerza del mundo para apoderarse de los clóset de las famosas y no famosas, pues ya sea en alfombras rojas, eventos sociales o simplemente para una sesión de fotos en redes sociales, esta prenda sigue siendo una de las favoritas de la temporada.

Megan Fox es una de las famosas que siempre ha destacado por su estilo sexy y atrevido, en el que sabe cómo incluir los trends de moda más cool, y nunca ha temido en arriesgarse con sus outfits, por lo que siempre consigue robar miradas.

Recientemente volvió a valerse de un naked dress para posar antes la cámara de la famosa fotógrafa Cibelle Levi y el resultado fue espectacular.

El vestido transparente de Megan Fox

Al puro estilo de una vampiresa, Megan Fox compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram las cuales tituló "Lilith Rising". Y para conseguir este mood, la sesión se realizó en un bosque.

Megan Fox

En cuanto al look, Megan Fox eligió un naked dress negro, tejido, con mangas larga y corte largo asimétrico. Generalmente la clave para triunfar con estos vestidos es la ropa interior, la cual se lleva en el mismo tono del vestido o bien, en color nude, sin embargo, en esta ocasión, la actriz se arriesgó a lucirlo completamente desnuda, con un trabajo muy bien cuidado por parte de su fotógrafa para no exponerse de más.

Megan Fox

Makeup de Megan Fox

Megan no sólo es arriesgada en sus looks, también suele atreverse a la hora de armar un beauty look, pero en esta ocasión bastó con un ligero smookey eyes, y un lipstick en tono rosado. Eso sí, agregó un accesorio muy cool a su melena, se trata de una mariposa, un elemento que sigue súper en tendencia, así que no dudes en agregar un prendedor de este estilo o del tamaño que prefieras a tus peinados.

Megan Fox

