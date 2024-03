Recientemente, María Chacón sorprendió sus fans al compartir unas imágenes de su reciente viaje a Los Ángeles. La exestrella infantil se ha posicionado como un ícono de moda en Instagram, red social en la que ya la siguen 1.6 millones de seguidores. María Chacón suele compartir fotos en su perfil de diversos viajes por México y el mundo en los que luce blusas hermosas, faldas con estilo, sensuales bikinis y también unos favorecedores jeans.

En su última fotografía, la joven luce una blusa verde con hombros descubiertos y unos jeans rectos, los cuales, según Vogue, fueron los primeros pantalones de mezclilla creados por Levi Strauss & Co. a finales del siglo XIX, con la intención de desarrollar un pantalón que pudiera resistir al trabajo duro de los mineros. Si aún no sabes cómo incluirlos en tu guardarropas, no te preocupes aquí te contamos todos los detalles.

Los jeans rectos de María Chacón

Aunque esto jeans fueron pioneros en el mundo de la moda, el paso del tiempo no ha impedido que continúen como uno de los modelos de favoritos. Estos pantalones nunca fallan para crear outfits de diez para todo tipo de estilos y personalidades.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

María Chacón lució unos jeans rectos a la cintura, cómodos, pero ideales para resaltar su figura. Acompañó su outfit con unos stilettos negros que le dieron un toque chic y sofisticado a su atuendo.

Su blusa verde tenía un escote Bardot, el cual es considerado uno de los escotes veraniegos por excelencia. Este tipo de escote debe su nombre a la actriz francesa Brigitte Bardot, y desprende feminidad y sensualidad a partes iguales.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

Sobre su beauty look, apostó por un maquillaje sutil y labios nude. Estilizó su cabello con una diadema negra. En cuanto a los accesorios, trató de mantenerlos al mínimo y solo agregó unos pendientes planteados, unos lentes de sol y un pequeño bolso negro. Su manicura almendrada en tonos beige tampoco pasó desapercibida.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

¿Cómo lucir unos jeans rectos?

El corte “straight” o recto es de los más favorecedores que existen y se puede ver bien incluso en outfits de oficina, si sabes cómo combinarlo.

Si quieres un estilo más formal, apto para el trabajo, puedes lucir los jeans rectos con una blusa elegante o una camisa de botones, e incluso sumar un blazer para un toque profesional. Para estos fines, los tonos de azul de medio a oscuro son los que mejor funcionan, ya que los tonos más claros (a excepción del blanco) suelen consideran informales.

Otro tip importante para este tipo de jeans es elegir siempre una blusa que acentúe tu cintura. En cuanto al mejor calzado para lucirlos, los mocasines (sin calcetines) le dan a tu look un aire universitario. Mientras que los tacones o los botines de cuero con punta puntiaguda o de gamuza le darán a tu conjunto un aspecto elegante.

