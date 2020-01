El inicio de la década ya empezó y amamos ver a nuestras celebridades darlo todo en el escenario o donde quiera que se desenvuelvan. Sin embargo, más amamos cuando se cambian el look y lucen más guapos o más guapas y sobre todo si se trata para recibir un nuevo año como el 2020. Un ejemplo de esto fue Gigi Hadid o Kendall Jenner, que en el 2019 apostaron por el rubio para lucir con un nuevo aire y verse más que espectaculares.



Sin embargo, quien realmente cambió y justamente para recibir el 2020 con la mejor imagen fue Maluma, quien hace unos días compartió en redes sociales su nuevo tono de pelo, el cual, a muchas fanáticas encantó y a otras, simplemente resultó un gravísimo error. Se trató de un rubio decolorado, sin embargo este rubio, al parecer no parece del todo cuidado pues aún se notan las raíces con un tono dorado más artificial.

Sin duda esperamos que este tono sea un look previo a algo con color, pues esos tonos amarillo huevo realmente no se le ven bien. A pesar de que a muchas fanáticas les encantó, nosotras mejor optamos por un tono como azul o verde que sin duda le quedaría increíble y que sin duda acentuaria su extrema guapura.

No hace falta destacar que en estos días, Maluma no ha hecho nada más que presumir su nuevo tono y gente del espectáculo como el DJ y productor musical Steve Aoki son de los muchos que le han aplaudido este arriesgado look. Esperemos que para este nuevo año, Maluma nos de más sorpresas y atuendos dignos de portada.



