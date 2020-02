El reguetonero colombiano conocido por sus temas HP, Borró cassette y Felices los 4, publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual se puede apreciar su participación en el comercial de la reconocida marca Calvin Klein.

Dicho video también fue posteado en la cuenta oficial de la marca y a tan solo 7 horas de su publicación ya lleva 309.394 reproducciones. En él podemos observar a los ya conocidos modelos de la marca Justin Bieber y Kendall Jenner, así como algunos nuevos rostros, tales como el rapero Lil Nas, la cantante SZA, la modelo y activista LGBT Hunter Schafer y el cantante chino Lay Zhang.

Haciendo que el único latino del comercial sea Maluma, quien recientemente también participó en un comercial de la cerveza belga Michelob Ultra, mismo que fue transmitido en el medio tiempo del Super Bowl LIII, trasmitido el pasado tres de febrero.



Leer también: Maluma convive con jóvenes de su fundación "El Arte de los Sueños"

Maluma modela en el comercial el ya clásico boxer negro de la marca y un atuendo blanco compuesto por pantalón y una playera sin mangas.

En el video publicado en la cuenta de Maluma se lee el mensaje “MAMÁ WE MADE IT... !! De medallo pa’l mundo. @calvinklein Deal with it. #MYCALVINS”, en el cual se puede ver el entusiasmo del colombiano por participar con la marca.