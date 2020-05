Los mejores colores para subir tu ánimo en esta cuarentena

Hay quienes aseguran que los colores intervienen en el estado anímico de las personas, incluso existen tratamientos como la cromoterapia que emplean ciertos conceptos de psicología del color para tratar los estados de ánimo.

A lo largo de los años, la psicología del color se ha convertido en una disciplina que presenta una realidad a la que todos nos vemos expuestos día a día. Seguro te has despertado en ocasiones queriendo vestirte de colores vivos y otros en los que un pantalón y un blazer de color negro o un vestido marrón te parecen la opción más acertada para tu look. Aunque no lo creas, esto tiene mucho que ver con tu estado de ánimo y lo que te gustaría transmitir a los demás.

A pesar de que los colores no se emplean como una medicina para curar enfermedades, si está muy claro su importancia a la hora de intervenir en nuestras emociones. Expertos consideran que la selección de un color u otro puede influir en nuestro estado de ánimo.

Para esta época de cuarentena que pasamos todo el tiempo dentro de casa, incluso todo el dia con la pijama puesta o con piezas que no nos producen ninguna emoción el aplicar un poco de color podría significar un gran cambio. Si eres de personalidad seria y austera hay maneras muy interesantes de incluir colores dentro de tus looks, siempre comienza con pequeñas dosis.



Los accesorios son una buena manera de comenzar, lentes, anillos, aretes con piedras brillantes y coloridas, broches o diademas, no hay manera de indicar como hacerlo, es cuestion de tu percepción y gustos.

Las cadenas plasticas de tamaños grandes son tendencia para llevar junto a tus lentes de sol y sin duda un gran acierto.

Los estampados son una opción ideal si para ti resulta difícil armar buenas combinaciones de color. Una maxi blusa o un vestido de estampado alegre se complementan bien con unos jeans azules o unos pantalones negros, o mejor aún si consigues un conjunto de pantalón o falda más blusa será un outfit ganador.







Las propuestas de bolsos por parte de las firmas de moda en la actualidad son infinitas, así que no dudes en hacerlas parte de tu outfit, siempre eligiendo colores vivos y vibrantes.

Cualquier temor que sientas sobre combinaciones de colores arriesgadas puedes irlas solucionando con piezas que están ya mezcladas con distintos colores, así puedes elegir alguno de esa paleta de colores y llevarlo a otra prenda de tu look.