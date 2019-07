Los estampados en trajes de baño más trendy para el verano

El verano es sinónimo de vacaciones y el traje de baño es la pieza infalible que no puedes olvidar empacar para disfrutar la temporada en pleno. Si aún no has comprado uno, no te preocupes. Las rebajas ya están disponibles y podrás adquirir los más modernos a buen precio. Si estás próxima ha hacerte de un bañador, aquí te dejamos una lista de los estampados que están marcando tendencia. Toma nota. Estos precios pueden variar precio y disponibilidad.

Animal print

Los motivos que evocan el pelaje de los animales felinos siempre serán una excelente apuesta para los trajes de baños, sobretodo en aquellas mujeres de gran personalidad que no temen pasar desapercibida en la playa o en la alberca con las amigas. Este juego en animal print es de H&M. El top está disponible en $399.00, mientras que el bikini, de talle alto, tiene un precio rebajado a $199.00

Cadenas

Los motivos de monedas y cadenas doradas, como los que pusiera de moda Gianni Versace, están de vuelta. Se trata de un estampado nada discreto, al contrario, está inspirado en la expresión artística barroca, de ahí lo recargado que pudiera lucir. A pesar de ello, es un print codiciado por las celebridades que evoca riqueza, exceso y opulencia. El precio de lista del top y del bikini es de $399.00 por pieza y lo puedes conseguir en Forever 21.

Floral

Si eres más discreta, puedes elegir un modelo con estampado de flores. Si buscas un toque diferente y no deseas un traje de baño liso monocromático, el print floral te ayudará a darle un upgrade a tu personalidad reservada. Este diseño de Zara es ideal, ya que las rosas que adornan la prenda son sobrios, sin dejar de ser divertidos. Actualmente está disponible a un precio de $199.00.

Navy

Las líneas que evocan los uniformes de los marineros son un clásico en los bañadores. Este diseño de Women' Secret retoma la inspiración náutica, a través de los colores azul y blanco, para este traje de baño de una sola pieza en tejido de punto, que está a la venta por solo $816.00

Paisley

El estampado paisley, o en forma de amebas, es la máxima referencia de la casa Etro. Sin embargo, varias marcas lo han retomado como Polo Ralph Lauren, quien lanzó este bañador con un sutil drapeado y volado en el escote. Este diseño está disponible en una paleta de color naranja y en azul, por tan solo $3,690.

Mix and match prints

Si la discreción no es lo tuyo, aquí está una excelente opción para atraer las miradas. Se trata de la corriente Mix and match, que no es más que la combinación de estampados, que puede ir de líneas con circulos, o cuadros y animal print. Una opción es este traje de baño de Vince Camuto que mezcla rayas con flores en contraste y que está a la venta por solo $ 1,120.

I love America

Tomando como pretexto el día de la independencia de los Estados Unidos (4 de julio), puedes hacerte de un traje de baño que evoque la bandera estadounidense. Este bañador azul de una sola pieza de Catamaran lo reinterpretó con las estrellas y un filo rojo alrededor de la pieza, recreando lo que sería la insignia del país vecino. Su precio de lista es de $719.20

Selvático

Si lo que buscas es estar más en sintonía con la playa y la selva, entonces un print que evoque el follaje te permitirá estar más en el mood de las vacaciones. Este bañador de Bari de una sola pieza está estampado en su totalidad por hojas de palmeras y árboles tropicales. En cuanto al diseño del traje cuenta con una red en el escote que le da un toque sexy. El precio actualmente es de $ 2,749.

