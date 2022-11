Para muchos, el fin más esperado de todo el año no es Navidad sino el Buen Fin. La estrategia de venta en torno a estos días de ofertas ha sido épica y, por ello, la gente espera ansiosamente las promociones.

Pero, como a mí me encanta llevar la contraria, les diré qué NO deben comprar. Si lo hacen, estos son los errores que deben evitar durante esta época. Sin embargo, no se alarmen, también les diré cómo sí aprovechar. Más que nunca, deben ser objetivos.



No compren lo que no necesiten

Suena muy obvio, pero, antes de comprar algo en “oferta”, pregúntate a ti mismo si de verdad lo necesitas o solo lo estás adquiriendo porque “está barato”. La mayoría de las veces los descuentos son hechizos y ni siquiera hay una rebaja real de los productos.

También, muchas veces, los productos ofertados son saldos o piezas con defectos por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que elegimos. Mi sugerencia es cuestionar a conciencia y con detalle aquello que desean comprar y no dejarnos llevar únicamente por el impulso.



No compren problemas

Instagram y las redes sociales estarán plagadas de ofertas y promociones de artículos de moda y belleza. Antes de adquirir algo revísenlo bien y chequen que las cuentas sean fidedignas. Antes de entregar su quincena a desconocidos, métanse a los reviews, pregunten e investiguen.

Hagan un ejercicio exhaustivo para saber en dónde están comprando. En el Buen Fin se cometen muchas estafas, es comprar problemas sin solución, y van a perder tiempo y dinero.



No abusen de “meses sin intereses”

El crédito es excelente y es una manera inteligente de usar el dinero para financiar, siempre y cuando ese financiamiento vaya acorde a los gastos mensuales que tus ingresos permiten. Por ello, cuando te ofrezcan los meses sin interés acéptalos, pero en un rango prudente, es decir, que sea por 12 meses máximo.

Normalmente este ‘costo’ de financiamiento ya está implícito en el valor del producto. Sin embargo, debes considerar que cada mes debes liquidar ese total de tu tarjeta para no caer en el pago de intereses moratorios. Recuerda que nada es gratis. Es importante tomar ventaja a nuestro favor e investigar quién nos da mayor valor a cambio de nuestro preciado dinero.



En el Buen Fin 2022, invierte en prendas atemporales y de buena calidad, con descuentos reales y que duren mucho tiempo.

Con cariño,

Gina

_ Fundadora de High On Fashion, blog de moda, belleza y estilo de vida. Fashion stylist. Asesora de celebridades nacionales e internacionales y referente de la moda femenina.

