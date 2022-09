Fendi impactó en la Semana de la Moda de Nueva York con una colección para celebrar el 25° aniversario del Baguette Bag, un bolso que popularizó el inolvidable personaje Carrie Bradshaw de “Sex and the City”, interpretado por Sarah Jessica Parker en los noventa, y que ahora vemos lucir por personalidades que influyen en las generaciones más jóvenes, como Danna Paola, la primera mexicana embajadora de esta marca de lujo.

La cantante del reciente éxito “Una noche loca” tuvo todas las miradas sobre sí este fin de semana, al compartir unas imágenes que dejaron huella de su asistencia al desfile de la colección primavera-verano 2022/2023 de la firma italiana. Además, presumió su encuentro con celebridades como Kim Kardashian y Parker, lo que emocionó a muchos de sus seguidores.

Como era de esperarse, fue con un lookazo precioso Fendi, conformado por unas bermudas de cuadros, un corset asimétrico de piel y unas botas de caña alta café. Por su puesto que llevaba un Baguette, el de ella es de tonos tierra y con toques de brillo.



Foto: Instagram @fendi

El pequeño bolso rectangular con asa de Danna Paola tiene más historia de la que podemos imaginar y aquí veremos algunos datos interesantes sobre esto. Se ha posicionado como uno de los más deseados en el mundo y, sin duda, tendrá un lugar privilegiado en la historia de Fendi y de la moda siempre.



Cuándo fue creado y por quién

En 1994, Silvia Venturini Fendi, miembro de la tercera generación de la firma italiana, se encargó de dirigir la división de complementos y fue la mente detrás la creación de esta pieza icónica que se lleva en el brazo como un pan baguette francés. Fue en 1997 cuando nació este “objeto del deseo”.

En información que reseña Vogue encontramos parte del proceso de diseño del Baguette en palabras de Silvia: “Me pidieron, entre otras cosas, que diseñara un bolso cómodo y funcional. Tenía que ser tecnológico y minimalista al mismo tiempo. Mi respuesta –afortunadamente siempre he sido desobediente– fue el Baguette: exactamente lo opuesto de lo que me habían dicho. Fue un éxito inesperado, uno de los objetos más deseados del mundo”.



La serie que lo impulsó no se estrenó en streaming

El Baguette fue un personaje de “Sex and the City” como parte del estilo de Carrie Bradshaw, quien lo popularizó. Apareció por primera vez en el episodio 17 de la tercera temporada, en el que un ladrón asalta a Carrie y, cuando le pide la bolsa, ella aterrada y suplicante para que no se lo lleve: “Es un Baguette”.

En el estreno del reboot del seriado que llegó en tiempos de streaming, “And Just Like That”, Sarah, o mejor dicho Carrie, vuelve a llevar el emblemático modelo con lentejuelas maxi en color morado.



Foto: Instagram @andjustlikethatcostumes



El "objeto" que inspiró un libro

En el año 2012, para la celebración de los 15 años del bolso, su éxito era tal que inspiró un libro donde se cuentan detalles de su historia y su evolución. La edición de Fendi Baguette fue publicada por Rizzoli.



Miles de reversiones

En varios medios especializados de moda refieren que el Baguette de Silvia Venturini Fendi ha tenido más de mil versiones. En el más reciente desfile de la firma ya vimos que hay muchas maneras de presentarlo y adaptarlo a variados momentos, edades y estilos.

Colaboraciones con otras marcas

Como parte de la celebración de los 25 años del bolso, Kim Jones, director creativo de Fendi, y Silvia Venturini hicieron que reinaran las colaboraciones con: el diseñador Marc Jacobs, la firma de joyas Tiffany & Co., la marca de maletas japonesa Porter y la actriz Sarah Jessica Parker, quien además tiene una marca de zapatos y accesorios, SJP.



Foto: Instagram @marcjacobs



Colaboración con Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker x Fendi es la colaboración que los amantes de la moda estaban esperando y que, como ya mencionamos, fue anunciada en el 25 aniversario del Baguette Bag en Nueva York.

En el front row Parker lució un modelo con lentejuelas en color lavanda y anunció que su versión de la bolsa estará disponible en diciembre de este año en cuatro tonos, además, su sello distintivo será el efecto degradado como pudo revelar con este diseño que eligió para ir al desfile.



Foto: Instagram @sarahjessicaparker



Otro ícono de los 90, imagen de la baguette

Linda Evangelista fue parte del fenómeno de las supermodelos en los años 90, junto a otras como Naomi Cmpbell y Cindy Cradford, entre otras. En 2017 dejó de hacer apariciones públicas y en 2021 confesó que esta ausencia se debió a que, tras haberse sometido a un tratamiento para eliminar grasa, sufrió graves efectos secundarios que cambiaron su cuerpo y su cara.

Ser imagen del bolso Baguette de Fendi este año es el regreso por la puerta grande de este icono a la publicidad en la moda y a las pasarelas. Evangelista anunció la colaboración en el mes de julio y pudimos verla divina en el desfile de Fendi en la Semana de la Moda de Nueva York tras años sin poner sus pies en una pasarela.



Foto: Instagram @lindaevangelista

