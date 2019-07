Liam Payne incendia las redes con atrevida fotografía

Hace unos días el fotógrafo internacional Mert Alas compartió en Instagram una foto muy sugerente del ex integrante de One Direction, Liam Payne, la cual alcanzó popularidad entre los usuarios rápidamente, ya que dejó a más de una boquiabierta.



En la fotografía, Liam se encuentra descansando en un balcón sin ropa y donde resaltan sus tatuajes, pero este encuentro entre el fotógrafo y el cantante se debió a la reciente campaña para Hugo Boss.

El fotógrafo acompañó la imagen del hashtag #comingsoon por lo que podemos creer que aún habrá más.



Por otro lado, fashionistas en Twitter compararon la foto de Liam con la foto que hace unos años de la supermodelo Kate Moss, quien realizó una foto muy similar a la de Liam.



Por supuesto, las reacciones de los fans del intérprete de “Familiar” en redes sociales no se han hecho esperar y sí, todos agradecen a Mert Alas por decidirse a compartir esta fotografía.

Así que tendremos que estar al pendiente de las demás fotos que podrían salir próximamente.



For all who are asking if this photo is real. Yes! It's part of a Photoshot that will be releasing soon pic.twitter.com/gJl08vlVmZ

— Pics Liam (@picsIiam) 10 de julio de 2019