Las mochilas más deseadas para el regreso a clases

Ya no hay vuelta de hoja. El regreso al colegio está más cerca y es tiempo de retomar los estudios, despertarse temprano, atender las clases y hacer tus tareas. Pero no todo es tan malo. También es momento de volver a ver a los amigos, salir y divertirse con ellos después de clases o los viernes para darle la bienvenida al fin de semana.

También, es la oportunidad de estrenar la ropa, zapatos y accesorios que compraste en las pasadas rebajas de verano. Pero si dentro de tu shopping no elegiste una bolsa o mochila para la vuelta al cole, aún estás a tiempo de hacerte de una. Por ello, aquí te dejamos unas lista de opciones que seguro te ayudarán al momento de decidirte por cuál comprar.

Rugido escolar

¿Quién dijo que las mochilas son aburridas? Si tú también pensabas lo mismo, lamentamos decepcionarte. Para este regreso a clases la firma Parfois lanzó una mochila con estampado en animal print. Sí, animal print. Se trata de un patrón de leopardo que además de cool es muy versátil por sus colores neutros. Este modelo está disponible a $779, una gran pieza de inversión.

Inspiración floral

Si tu personalidad es más romántica puedes inclinarte por el modelo que lanzó Coach para esta temporada otoñal. Se trata de una mochila de asas y bolsa que tiene un colorido estampado floral que forma parte de la colaboración entre la firma americana con Kaffe Fassett, reconocido artista multidisciplinario que ha empleado la saturación de color como su insignia.

Rosa pastel

Si lo que buscas es una mochila más discreta, pero no por ello carente de personalidad puedes elegir una de los modelos de Call it spring, que se ha decantado por tonos más neutros, siguiendo una línea más minimalista y limpia. Este modelo en rosa empolvado está combinado con negro en algunos detalles y sus herrajes metálicos le aportan un aire sofisticado. Además, esta mochila forma parte de su colección de accesorios veganos.

Hello Kitty

Con motivo del próximo aniversario de la gatita más popular del orbe, Herschel Supply Co. lanzó una colección en honor a Hello Kitty. Se trata de una línea de edición limitada en color blanca con algunos motivos rojos y algún guiño del personaje, entre ellos esta mochila ideal para ir a la escuela. Corre por la tuya, porque seguro volarán.

De origen sueco

Seguro se la has visto a alguien en la calle y desconoces su origen. Se trata de las mochilas Fjällräven, originarias de Suecia. Son reconocidas por sus gran abanico de colores y por su diseño clásico. Son elaboradas en material sintético resistente, por lo que será un gran aliado a la hora de andar en la calle. Cuenta con correas al hombro y su asa suave, cierre de doble vía y prácticos bolsillos para guardar tus pertenencias. Disponible en México en El Palacio de Hierro.

Sofisticada

Si lo que buscas, además de una mochila, es una pieza vanguardista y muy, muy a la moda puedes decantarte por las bolsas de Maje, firma que recién llegó a México. Siguiendo el estilo chic de las parisinas, en la boutique de la marca puedes encontrar este modelo en piel y forro de algodón con flecos en los costados como elemento decorativo. Créenos que no este modelo no pasarás desapercibida.

Bolsa de asa

Bueno, si de todos estos modelos de mochila que te sugerimos ninguno te convenció, entonces lo tuyo es esta bolsa de Prada confeccionada en nylon. Sí, leíste bien, de nylon, con el que busca emprender su compromiso con el medio ambiente empleando materiales eco-friendly, dándole un giro a este material y elevándolo al sector del lujo sustentable. Ideal para guardar desde cuadernos hasta tu lap top.

