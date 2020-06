Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos nuevamente a la conductora de TV Azteca, Linet Puente que repite en esta temible sección de las famosas. Y es que a pesar que amamos su estilo colorido y audaz, algunas veces las decisiones de moda no le favorecen y ciertamente, no sabemos a quién darle cuello a ella o a su estilista.

En fin, comenzamos con el look en cuestión. Se trata de una foto que Linet compartió en redes sociales, donde luce feliz en el aire libre luciendo lo que sería un look bastante ochentero. Se trató de un top con estampado abstracto y hombreras, unas bermudas moradas y unas zapatillas color neón. A primera instancia el look no se ve mal, pero cada ver que miramos los detalles nos damos cuenta que es un desacierto y aquí te decimos por qué.



Foto: Instagram @LinetPuente

A pesar de que ya les hemos dicho en distintas ocasiones, el juego de proporción es necesario para vernos espectaculares. Si un look no está proporcionado no se verá nada bien, por mucho que nos esforcemos o tengamos las mejores piezas. Reglas básicas hay en todos lados: trata de dar volumen arriba y balancear abajo; da volumen abajo y balancea arriba, etc. Y a pesar de que somos partidarias de que las reglas están para romperse, estas “leyes de moda” son la base para vernos bien usemos lo que usemos.



En el caso de Linet, usar un top con hombreras puede verse increíble pero hay que elegir las prendas que no tengan mucho volumen porque debido a su baja estatura se verá más grande y más chaparrita. Lo mejor elegir mangas abullonadas ligeras, blusas off-the-shoulders o unas hombreras menos marcadas. En cuanto al pantalón, elegiríamos un pantalón con pata de elefante, las bermudas solo hicieron que se viera con menos estatura, pues no hubo una línea continua de la cabeza a los pies. Las zapatillas increíbles, las hubiéramos combinado con unos jeans o con unos pantalones rectos estilo sastre morados y una playera estampada con hombreras.

¿Qué te pareció?