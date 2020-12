La peor vestida de la semana es Michelle Vieth por su look de caja fuerte

Bienvenidos una vez más a una de las secciones más temidas de nuestro suplemento de moda: “La peor vestida de la semana”, la cuál estamos seguros que nadie quiere protagonizar, pero siempre existirá una celebridad digna de hacerlo.

Aunque ya estamos a nada de terminar el año, nuestro radar de la moda no descansa, ya que durante esta semana nuestras celebrities favoritas nos compartieron todos sus looks desde Instagram y fue así como dimos con la guapa y talentosa Michelle Vieth.

La actriz que protagonizó “Mi pequeña traviesa”, en los ya lejanos años 90 siempre tiene looks que nos encantan y dejan a sus fans con la boca abierta. Pero en esta ocasión, la brújula del estilo al abandonó y el día de hoy la tenemos en esta temida sección.



Michelle siempre pone la vara muy alta, ya que a sus 41 años, la también conductora nos inspira a sacar una versión más sexy de nosotras mismas y aunque eso es algo que desde nuestra trinchera le aplaudimos, su look de esta semana es algo que queremos olvidar pronto.



Esta semana, Michelle sorprendió a las redes sociales de la manera equivocada, ya que parece que la actriz salió a la carrera con lo primero que vio para llegar a su compromiso con la conductora Raquel Bigorra.



Aunque amamos el look de Raquel Bigorra, el outfit de Michelle nos quedó a deber ya que su look es una camisa estampada con el cuerpo de “La Mujer Maravilla”, pantalones militares rectos y unos zapatos que hacían juego con la camiseta. Y aunque parezca algo exagerado, los detalles siempre importan.



Nosotros no estamos en contra de estas playeras, en cambio las amamos en otra presentación y cuando se llevan con estilo son de las mejores prendas de tu look.

¿Qué falló? Todo, para empezar aunque las piezas son geniales por separado, si ella hubiera elegido unos skinny jeans azules o negros y dejado la misma camiseta el look sería algo muy casual pero cool.

La playera es algo que no se llevaría a una reunión con amigas, pareja o conocidos, pues es demasiado estridente y puede que muchas personas las vean como algo infantil.

Michelle Vieth tiene una figura de impacto que lastimosamente no se percibe en este look, pues el pantalón no le da forma. Los jeans con print militar se verían muy cool con una camisa blanca y sneakers del mismo tono, o unas botas.

Aunque nos duele mucho poner a Michelle Vieth en esta sección, tenemos que aprender que cada detalle cuenta a la hora de vestirte. Esperamos pronto recuperarnos de lo que vimos, ya que por mucho tiempo Michelle ha sido de las mejores vestidas que vemos a cuadro.