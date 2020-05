Bienvenidos una vez más a su sección favorita La Peor Vestida de la semana. En esta ocasión tenemos a una de las conductoras más talentosas y guapas del medio del espectáculo. Así es, hablamos de Laura G quien nos sorprendió esta semana con una serie de look fabulosos… menos uno que resultó hecho un desastre por un descuido mínimo pero que es prueba que descuidar este tipo de cuestiones puede resultar fatal.

Leer también: Sofia Vergara impacta con campaña con Dolce & Gabbana

Se trata nada más y nada menos de cómo lució su blazer rosa esta semana. Seguro estás diciendo: ¿Y qué puede tener de malo? Bueno, pues en los detalles está la diferencia y nosotras somos perfeccionistas y nuestro corazón de estilistas de moda salta cada vez que vemos esto en las redes sociales. Y es que dejar que tus mangas largas sobrepasen el blazer doblado puede parecer un error mínimo, pero no lo es, y te decimos por qué.

Cuando estamos en una temporada de cuarentena, lo que debemos tener siempre presente es cómo nos vamos a vestir diariamente. No solo se trata de ponernos ropa al ahí se va, sino siempre pensar positivo y lograr outfits increíbles. Este look es fabuloso, no lo vamos a negar, desde el color hasta el corte, Laura G se ve increíble. Pero ese detalle… hizo que el look luciera desaliñado y para nada descuidado. Ella como figura pública debe poner el ejemplo y estamos seguras que se moría de calor con una blusa tan cerrada y con unas mangas tan largas.

Leer también: 5 cosas que puedes hacer en casa por cuarentena

Laura, si estás leyendo esto, tranquila, no estamos en contra tuya ni de tu asesor de moda. Sino que, en época de calor, es mejor llevar un top lencero con blazer. Ese sí hubiera sido una combinación espectacular, porque además, te deja tu brazos libres y si prefieres arremangar tu blazer no lucirá descuidado sino en tendencia. También, si preferiste una camisa larga ok, te la compramos, pero mínimo desabróchate los botones del cuello, de solo verlo nos da mucho calor.

Esperemos que la próxima semana Laura G no vuelva a hacer de las suyas y luzca tan radiante como siempre.

¿Qué te pareció?