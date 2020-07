Bienvenidos una vez más a su sección favorita: “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una de las mujeres más guapas del medio. Y se trata nada más y nada menos que de Kristal Silva quien está nuevamente aquí debido a que ya se le hizo costumbre imitar a Belinda en su programa y “robarle” sus looks.

Ya en varias semanas hemos visto a la conductora inspirarse e imitar los atuendos de Belinda en La Voz Azteca. Al principio creímos que era algo divertido, sin embargo, ya después de tres ocasiones de verla hacer lo mismo no nos queda de otra que decirle: Ya párale, Kristal. No estamos en contra de que lo haga, sino que queremos hacerle ver a Kristal que ella es única y que su estilo es tan genial como el de Belinda, así que no necesita “imitar” el atuendo y lucir como la cantante.



Y bueno, ¿por qué decimos esto? Es porque hace unos días Kristal compartió su look inspirado en Belinda, el cual nosotras reseñamos en De Última. Se trata de su total look de Dior con zapatillas Christian Louboutin. Lo mejor de este atuendo es que Belinda estrenó corte de pelo, un bob liso que complementó con un sombrero de ala ancha, mismo que también fue replicado por Kristal.



Kristal tiene un estilo muy especial y no debería compararse con el de Belinda. Así que, por eso se ha ganado su lugar en esta temida sección. Kristal, un consejo: deja que tu brillo sea por ti y no por los demás.

