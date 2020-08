La peor vestida de la semana es Cecilia Galliano y su look estridente

Esta semana nuestra peor vestida llega desde Argentina, y aunque generalmente destaca por su estilo y forma de vestir, nos mostró en sus redes sociales un look que no le favorecía en lo absoluto. Se trata de la modelo, actriz y presentadora Cecilia Galliano quien hoy se encuentra en esta lista por su atuendo con un fallido mix & match.

La conductora de Sabadazo, de 38 años, subió ayer en su red social Instagram un par de fotografías donde se le veía muy divertida y feliz. Todo iba bien hasta allí, pero cuando comenzamos a detallar lo que llevaba puesto y cómo le quedaba en el cuerpo, nos llevamos una gran desilusión.

Cecilia lucía un conjunto de crop top y pantalón en color rosa fuerte con estampados de flores amarillas y azules, con bloque de color en tono verde e impresiones de rostros femeninos. Había tanto que ver en esa tela que no sabíamos por dónde empezar.



Foto: @ceci_galliano

Pero la mayor sorpresa fue cuando vimos la parte posterior del pantalón que tenía un corte oversized en la entrepierna, un modelo que por la amplitud del tiro no tiene costuras. Este modelo de pantalón, muy al estilo de los pants que acostumbran a usar los yoguis para realizar sus sesiones de yoga (ya que por la amplitud del pantalón puede realizar movimientos amplios), no es muy favorecedor y menos si lo quieres llevar para un look más formal.



En este conjunto vemos dos problemas: el primero es el estampado. Aunque existe la tendencia del mix&match donde combinas colores y estampados contrastantes, y en las pasarelas internacionales hemos visto cómo los diseñadores presentan piezas que parecen confeccionadas con el edredón de la abuela, hay que cuidar en qué tipo de prendas se aplican ambas técnicas.

La idea es que el resultado sea divertido, moderno y diferente, sin caer en la extravagancia ya que podría parecer que estamos celebrando el carnaval antes de tiempo. Y, por otro lado, un pantalón con ese corte en la entrepierna podría resultar perfecto para un look relajado de fin de semana, de gimnasio o hasta para lucir un estilo de estrella del hip hop. Si tu intención no es ninguna de las anteriores, evita llevar una pieza así.

De hecho, Cecilia ya ha usado ese corte anteriormente, y le luce muy bien porque esta ad hoc con el estilo. Recuerden chicas, no es solamente tener la pieza es saber llevarla y combinarla.



Pero como siempre decimos, hasta los dioses pecan, y una mal día lo tiene cualquiera. Esperamos que la talentosa Cecilia nos siga sorprendiendo gratamente con atuendos que inspiran y sirven de referencia para distintas ocasiones.

