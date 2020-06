Al parecer la firma propietaria de la marca de cosméticos Cover Girl, Coty, está completamente decidida a elevar sus números y aumentar sus popularidad entre el público más joven, pues desde que este año dio inicio perdió casi dos tercios de su valor, además de que está envuelta en deudas equivalentes a varios millones de dólares.



Leer también: Kim Kardashian es acusada de racismo por colección de cubrebocas

Así que como estrategia para posicionarse de manera correcta en el mercado “millennial” ha decidido integrar a sus filas a la linea de cosmeticos propiedad de la socialité Kim Kardashian comprando 20% de su compañía, ahora KKW Beauty sigue los pasos de Kylie Cosmetics y se transforma para ser parte de este conglomerado de firmas transnacionales.



La firma expresó su alegría desde la cuenta de instagram con este mensaje:

“Estamos emocionados de recibir a uno de los iconos de belleza más influyentes a la familia Coty”

Según el acuerdo de venta, se valora a KKW en 1000 millones de dólares, lo que la coloca 200 millones por debajo de la firma propiedad de Kylie Jenner que ya forma parte de este conglomerado.



La protagonista del reality “Keeping Up with the Kardashians”, lanzó su línea de maquillaje en el 2017, y ahora se propone a unir esfuerzo con Coty para impulsar la marca desarrollando nuevas líneas de productos para el cuidado de la piel, cuidado personal e incluso decoración y cuidado de manos (manicura).

Leer también: Kylie Jenner presume millonaria colección de bolsos

Este acuerdo se cerrará en el tercer trimestre del año fiscal 2021, y significara para KKW beauty un pago de 200 millones de dólares.