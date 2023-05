En un impactante vestido de piel, Kim Kardashian ofició este fin de semana una boda en Las Vegas, dentro de una pequeña y llamativa capilla, donde capturó cada momento para compartir las imágenes con sus seguidores en redes sociales.

Además de unir la vida de su amigo y estilista Chris Appleton con su pareja, el actor Lucas Gage, en la icónica ceremonia oficiada por ella, Kim impactó con un ajustado atuendo que se robó todas las miradas.

La excentricidad y el glamour se unieron en un look de noche que delineó su figura a detalle con una de las texturas más sensuales de esta temporada para lucir espléndida en un atuendo muy dark.

Foto: Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian en ajustado vestido de piel

El vestido de la estrella del reality show “Keeping up with the Kardashians” es de la marca Ludovic de Saint Sernin y contiene distintos detalles en tendencia que le encantaron a la socialité como el frente encorsetado con una gran escote en forma de “V”.

Con las orillas llenas de perforaciones y estoperoles, el vestido de cuero fue adornado con una cinta tejida que iba a juego con una gargantilla al estilo punk que contrastaba con el corte sirena ajustado en las piernas.

Foto: Instagram @kimkardashian

Leer también: La colección memorable de Benito Santos inspirada en la charrería

Para acompañar su atuendo, Kim Kardashian optó por unas sencillas sandalias de color negro con tiras, las cuales apenas se alcanzan a ver por el largo de su vestido y que van de acuerdo a la temporada.

La larga melena de la empresaria lució un perfecto alisado en tono chocolate, que es la tendencia más fuerte del momento en colores de pelo para el 2023, este castaño oscuro resaltó al máximo con su bronceado y su outfit total black.

El beauty look fue en sintonía con el look dark, así que los smokey eyes con delineado felino no pudieron faltar junto con unas pestañas XL para abrir su mirada. También lució su icónico contorno para definir sus facciones y para balancear sus labios lució un tono nude con un toque de brillo.

Foto: Instagram @kimkardashian

Leer también: El pantalón transparente con el que Danna Paola conquistó Instagram

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters