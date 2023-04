La primavera marca el momento en que empezamos a sacar nuestros trajes de baño favoritos del clóset y a activar el radar de tendencias para sumar alguno nuevo a nuestros looks de playa. En esa búsqueda de trends, además de pasarelas y tiendas, son las celebridades quienes muestran algunas ideas que podemos considerar al hacer nuestra próxima elección.

Kendall Jenner es la modelo profesional con más seguidores en Instagram, con sus 283 millones de followers supera las cantidades que reúnen otras top models como Gigi y Bella Hadid, Hailey Bieber y Cara Delevingne. En esta ventana virtual muestra los looks que lleva en eventos, en el día a día y en sesiones de moda. Su influencia tiene gran alcance y marca tendencia.

Foto: Instagram @kendalljenner

En uno de sus más recientes posts, luce un bikini de flores, en el cual la modelo que acaba de ser parte de la portada de la edición de mayo de Vogue en honor a Karl Lagerfeld logró acumular más de 6 millones de likes en un día. El traje de baño es un modelo romántico y sexy que confirma que las flores siempre son la mejor alternativa para la primavera y el verano.





El bikini blanco de Kendall Jenner

Kendall Jenner luce un bikini blanco con delicado estampado floral en su más reciente momento dedicado a broncearse. El predominio del amarillo destaca sobre el fondo blanco del traje de baño y hace que la prenda exprese la dulzura del estilo romántico. Quienes buscan alejarse de colores estridentes —también hermosos—, tienen una opción en este estilo de prints en tonos suaves. También es una alternativa tentadora para quienes han deseado lucir bañadores blancos pero no se han atrevido a lucirlos en "total white".

Foto: Instagram @kendalljenner

Leer también: María León enciende Instagram en bikini multicolor

La modelo eligió uno de la marca Heavy Manners, caracterizada por crear diseños de corte clásico. El bikini de Kendall tiene un top de media copa con aros que ayuda a realzar el busto, además posee un lindo ribete que no pasa desapercibido y aporta un poco más de volumen en el área. La panty es la prenda más atrevida del set, una tanga de corte alto.

Foto: Instagram @kendalljenner

Nuestra recomendación es que, al elegir este tipo de tops, cuides que tenga cobertura completa en la base del busto, que no te apriete la copa en la parte superior y que la banda de atrás no se suba. Con respecto a la braga tipo thong, debes sentirte cómoda al llevarla en la playa. En caso de no ser así, puedes probar con las de corte brasilero, las cuales tienen una cobertura media en el derrière.

Kendall Jenner acompaña su bikini con una gorra de su marca de tequila para protegerse del sol, además de unos lentes de sol negros que apenas se ven. Destaca el sofisticado tono terroso de la gorra que coordina a la perfección con la calidez del amarillo de las flores.

Foto: Instagram @kendalljenner





La manicura verde pistacho de Kendall Jenner

Otro detalle que no se puede omitir en estas imágenes son las uñas de la modelo del clan Kardashian-Jenner. En una de sus poses se aprecia su manicura minimalista en un verde precioso que se impone en primavera como alternativa a los colores más apastelados.

Foto: Instagram @kendalljenner

El verde pistacho es perfecto para acompañar outfits en tonos tierra: del beige al café, pero también en otros colores neutros como el gris del vestido lencero con que lució esta misma manicura en Pascua y pusimos al inicio. El verde pistacho y el estilo minimalista pueden lucir muy bien en uñas cortas, así que no hay limitaciones.

Leer también: La manicura con flores que tienes que probar esta primavera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters