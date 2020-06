Jennifer Lopez usa botas altas y las muestra en instagram

La cantante Jennifer López es bien conocida por poseer un cuerpo envidiable y un estilo único con el que rompe las reglas y luce increíble.

Esta vez J.Lo rompió la barrera del tiempo y el clima y se transportó directo a el otoño pues con el look que compartió en su cuenta de instagram no podemos pensar en nada más que en un campo de hojas secas y un clima romántico y otoñal.



Foto: Instagram @coach

La diva del bronx se decidió por un conjunto firmado por la marca estadounidense Coach de pies a cabeza. Se trata de una chaqueta de ante con cinturón y hebilla dorada que utilizo sobre unos shorts de cuero ambos en color miel.

Su pelo lo lució todo recogido hacia atrás con una coleta alta y ajustada. Como complementos eligió unas arracadas xl en metal dorado, unos lentes de tono carey y una bolsa de la misma marca.



Pero lo que no está enloqueciendo a todos son las increibles y perfectas botas que la boricua portó en sus posts de instagram. Un par de botas altas de tacón recto y confeccionadas en cuero brillante y de acabado rústico en color miel se robaron las miradas de todos sus seguidores.

Este look es un guiño indiscutible a la era sesentera de las botas altas y el ante, así que si deseas con toda el alma continuar con la tendencia retro debes inspirarte en este look de J.Lo.

Como podemos ver J.Lo no solo es fan de las prendas atrevidas y super entalladas, también puede rockear un look que si bien no es súper recatado le puede quedar bien a casi cualquier tipo de cuerpo, además toma en cuenta que la caída de su pie y el tacón de sus botas le da altura y total presencia.

La cantante lleva ya un tiempo colaborando con la firma estadounidense como rostro de algunas de sus campañas, además ha aprovechado este tiempo de cuarentena para estar en el estudio de grabación y preparar increíbles cosas para sus fanáticos.