Jennifer Lopez impacta con manicura en tonos neón

Para muchos no es extraño ver quees una latina muy arriesgada que siempre nos deja pidiendo más en cuanto a moda se refiere. No obstante, la intérprete de “Love Don't Cost a Thing” nos da cátedra de cómo usar cada prenda y lucir impecable en cualquier ocasión. Y además nos deja claro que no hay edad para verse y sentirse bien, sino todo lo contrario.

Luego de que Lopez nos compartiera vía Instagram varias fotos promocionales del reality show de danza, “World of Dance” en sus publicaciones podemos ver sellos del estilo personal de esta cantante. Por ejemplo: el conjunto con corset que combinó con una falda lápiz negra con destellos firmada por Versace y que hace referencias a su print favorito de esta casa de moda (si, hablamos del Jungle Dress). Ahora, si crees que ya es mucho pues te equivocas, pues remató con una manicura en neón que nos encantó.



Definitivamente su manicura amarillo neón fue lo que amamos con locura pues esta tendencia viene pisando fuerte y además combinarlas con un largo extra, te harán lucir mucho más arriesgada y divertida. Por ello, Jennifer no escatimó en el largo pues la idea era hacerlas notar y ¡lo logró!

