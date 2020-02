Para nadie es una sorpresa que la ganadora del Oscar, la actriz Jennifer Lawrence sea fanática de la temporada otoño - invierno, pues sabe sacarle provecho a su estilo para lucir bastante bien, pues ella nos regala looks de los que podemos hablar, imitar y llevar a las calles sin miedo alguno más que al éxito.

En esta ocasión, la protagonista de “Los juegos del hambre” fue captada en las calles de Nueva York junto a su esposo Cooke Maroney caminando tranquilamente, pero lo que nos dejó pidiendo más es su manera de combinar tendencias con prendas que todos tenemos en nuestro armario.

La combinación de Jennifer se basa en unos skinny jeans negros de la marca J Brand, botas y chaqueta con inspiración y toques militares, una playera negra y la pieza que le voló la cabeza a más de una persona en la “Gran Manzana” fue su abrigo de pelo con estampado animal print de J.Crew.



Otra de las tendencias de la temporada que vimos en este look son las capas sobre capas, pues ella se ha convertido en una experta en el tema, sobre el conjunto de colores sólidos, Jennifer, deja ver su chaqueta militar verde y arriba coloca un su gran abrigo como un protagonista de su conjunto; algo tan sobrio como lo militar y lo exótico que resulta el uso de prendas con textura o muy cargadas como estos detalles de leopardo se llevó todos los puntos desde la redacción.



Aquí también somos fans de usar prendas con print, si lo que quieres es ser el centro de las miradas de una manera adecuada puedes apostar por abrigos y chaquetas con estos detalles y combinarlas con gris, negro y blanco para lograr un look del día a día, pero si la situación es llegar a impactar desde la primera para ser tendencia puedes ayudarte del color rojo para crear un color block que todos tratarán de imitar.

¡Cuidado con lo que usas!

Muchas personas pasan de esta tendencia por considerarla vulgar, poco común o simplemente no tiene la idea de que se puede llegar a mucho con estos toques atrevidos. Por ello, tenemos que tener cuidado al usar cualquier tipo de print (sea leopardo, cebra o serpiente) pues al usar estos looks tan cargados corremos el riesgo de dar volumen a partes de nuestro cuerpo que no queremos. Si tu idea es usar vestidos y piezas que jalan mucho el ojo de la gente, trata de que estén perfectamente entalladas a ti, además de que vayan con tu estilo pues no queremos que parezca un disfraz.



Si no te gusta el leopardo, existen otros que te van a gustar. Si de plano lo tuyo no son las prendas de “Cheetah Girls” existen otros dos prints que pueden ayudarte a salir de lo común y para que te veas increíble y jamás pases desapercibida en ningún lugar:



Si usas cebra puedes combinarlo con blanco y negro para verte más clásico, pero si quieres un poco de color, puedes ayudarte con colores como el rojo, el fucsia y el azul.

Pero si el que te gusta es el animal print de serpiente te recomendamos colores como el verde, el gris y el blanco.

Los accesorios: Tu mejor aliado

Pero si consideras que no quieres prendas de vestir en para usar print, siempre tenemos como mejor amigo a los accesorios, puede ser una bolsa, unos zapatos, mascadas y hasta cinturones que ayudarán a tu look para que no se vea aburrido.



Al ver las fotos de Lawrence podemos ver que hacernos de outfits bastante buenos no tiene que ser costoso, ni mucho menos tienes que quebrarte la cabeza; una buena idea para usar animal print puede ser un look muy simple donde la base de este sean colores sólidos como el gris, café, negro y blanco.

¡Los límites con el print te los pones tú, anímate a usarlos!