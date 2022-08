Galo Bertín: 10 años de trayectoria en los armarios masculinos

Pensar que en la moda mexicana todo se encuentra escrito es un grave error y otro error aún más grande es creer que los hombres en la actualidad ya no se interesan por la imagen que quieren transmitir con sus prendas.

Muchas veces pensamos que la moda se dirige a un público enteramente femenino que busca tendencias en revistas, redes sociales o en la calle viendo de reojo a las mejores vestidas, pero, así como las mujeres han sido por años un foco muy importante para la industria, actualmente los hombres también han empezado a ver que la moda puede ser su mejor amigo.

Cuando hablamos de estilo masculino, es importante dejar de minimizar las necesidades de un sector de hombres que ha tomado la moda como esa vía libre de expresión y por eso es necesario conocer de cerca a diseñadores como Galo Bertín, creativo oriundo de Querétaro que se ha dedicado a velar por hombres que ven en la moda un aliado de primer nivel.



Foto: Galo Bertín



10 años detrás de los armarios masculinos en México

Si nos ponemos a pensar con la cabeza más enfocada, vamos a encontrar que muchas de las firmas que actualmente se ofertan en la industria de la moda en México han permeado los armarios femeninos desde hace mucho tiempo, pero cuando se trata de piezas hechas para hombres, la oferta disminuye y cae en lo repetitivo.

Por suerte, durante años, Galo Bertín ha visto que los hombres han despertado de esa “siesta” para poder agregar a sus prendas las siguientes características: estilo, personalidad y una dosis de moda que ha permitido que tomen la moda por los cuernos.

Para el último trimestre del 2022, Galo Bertín celebra 10 años, que, aunque parece que han pasado como agua entre las manos, para el diseñador queretano han sido años llenos de trabajo con altas y bajas. En esta ocasión, Bertín nos comparte en exclusiva parte de su trayectoria, su visión de la moda mexicana y los planes a futuro que tiene en la industria textil.



Foto: Galo Bertín

¿Qué es lo que te inspira a la hora de diseñar y bocetar las prendas de tu firma?

Tengo un proceso creativo ya muy definido y tiene tres momentos. En cada colección contamos momentos y les hablamos de la vida del “Hombre Galo Bertín''. Este tipo de hombre pasa por muchas cosas: de repente le rompen el corazón, se va de viaje, tiene juntas laborales y le pasan muchas cosas. Lo más importante es que en nuestras juntas creativas analizamos el momento que se encuentra viviendo el “Hombre Galo Bertín”.

Con la colección cápsula que hicimos con Bob Esponja durante el 2020 nosotros nos basamos en ese flashback a la adolescencia del “Hombre Galo Bertín”. Luego de acomodarnos en alguna etapa de la vida, iniciamos con un sentimiento y a mí me gustan los sentimientos oscuros como la soberbia, la lujuria, la locura, el egocentrismo… Te voy a ser muy franco, me chocan los cuentos de hadas y los finales muy rosas.

Luego de esto, se busca una época para poder inspirarnos y lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, si me llego a inspirar en la década de los años 50, se busca todo: música, qué hacían los hombres en ese tiempo, el tipo de arquitectura que había y más… Buscamos cada detalle para que al final encontremos una situación normal del día a día con la que los hombres se conecten. Cuando tengo estos tres elementos juntos, comienzo a ver qué necesita el “Hombre Galo Bertín” y poder tener la narrativa de mi siguiente colección.



Foto: Instagram @galobertin

¿De qué manera ha cambiado el interés del público masculino por la moda y el cuidado personal?

En estos 10 años que Galo Bertín se ha ido posicionando en el menswear nacional, yo he visto una gran evolución del mercado masculino. Hace 10 años, a los hombres les seguía dando miedo el color rosa o prints que están fuera de la norma, hoy por hoy hay una nueva mentalidad en el público masculino, pues ya cuidan su cuerpo, cuidan su alimentación, se procuran, se quieren ver bien y esto incluye la ropa.

Lo más importante de este cambio de mentalidad y apertura de una nueva generación de hombres que le da importancia a sus prendas es que nosotros estamos ahí para atacar sus necesidades y que vean en la moda un aliado que siempre estará con ellos.



Foto: Instagram @galobertin

¿Por qué es importante para la moda mexicana comenzar a tomar en cuenta al público masculino y verlo como un mercado lleno de posibilidades?

La moda masculina es un gran mercado, pues los hombres gastan…¡Y gastan mucho! Yo creo que en México debemos centrar nuestra atención hacia ese mercado, pues es un área de oportunidad que tiene vacíos que necesitan ser cubiertos. Hoy más que nunca los hombres piden a gritos moda y tendencias que se adapten a ellos, porque han cambiado su forma de consumir.

Por muchos años, en nuestro país se limitó a los hombres a un papel de proveedor de la casa, a que son el patriarca de sus hogares o que eran los machos de la sociedad y esto los limitó a dejar de lado su arreglo personal por considerarlo femenino. Esos roles impuestos los puso en una situación donde únicamente se dedicaban a proveer y las mujeres se quedaban en casa donde tenían un espacio para su arreglo personal.

Durante los años 50 en Estados Unidos, los hombres eran unos dandys espectaculares y ejemplos tenemos a Clint Eastwood, James Dean o Cary Grant. Aunque en México la historia fue totalmente diferente, hoy es momento de hablarle a los hombres y entender que ellos se quieren ver bien y que también son afines a la moda.



Foto: Instagram @galobertin

Leer también: Así se vivió la increíble edición 77 de Intermoda

¿Qué es lo que buscan los hombres a la hora de comprar y vestirse?

Los hombres, a diferencia de las mujeres, ven en sus compras una inversión a largo plazo. Dejan de lado la impulsividad y acuden a la practicidad como un aliado del estilo. Los hombres acuden a las tiendas porque ya saben lo que buscan.

Cuando buscan algo en las tiendas, se deciden por prendas de calidad, que sean durables y que tengan esa dosis de propuesta para poder combinar con otras prendas de su armario. Ahora, cuando se trata de elegir por piezas, buscan entre camisas, playeras, prendas de punto e invierten en piezas de sastrería que sean atemporales.



Cuando hablamos del armario masculino, ¿qué es mejor, apostar por la calidad en las prendas o apostar por cantidad?

¡Calidad! Si vas a invertir en prendas, que sean en prendas que rompan la barrera de la atemporalidad y que sean para toda la vida. Yo cuando compro algo para mi armario, me fijo totalmente en la calidad de lo que tengo en las manos, pues aunque hay hombres que tienen grandes cantidades de ropa y luego no la usan.

Si lo que quieres es comprar prendas llenas de calidad, es mejor que le puedas sacar provecho a cada una de ellas y no las tengas colgadas en un clóset.



Foto: Instagram @galobertin

¿Cuáles son esas prendas que no pueden faltar en el armario de fondo masculino?

Una buena camisa blanca, unos buenos jeans, unos chinos de alta calidad, una playera básica negra y un blazer negro. Con estas prendas ya la hiciste y puedes ir haciendo looks que te funcionen para todo.

El punto aquí es que siempre tengas una opción para ir creando looks ganadores.

¿De qué forma ayudarías a alguien que se encuentra en la búsqueda de su estilo personal?

Creo que para poder encontrar tu propio estilo tienes que darte un gran clavado en ti y realmente saber quién eres tú como persona. En esta industria, existe la idea de que los diseñadores somos un ente o gurú del estilo con etiquetas muy marcadas, pero, pues, no es así.

El punto de buscar tu propio estilo es nunca perderte y ponerte una etiqueta. El mejor consejo que le puedo dar a alguien que se encuentra en la búsqueda de su estilo personal es que lo haga para sí mismo y deje de complacer a alguien, porque siendo francos, muchas veces lo hacemos para agradar a alguien. No hay que perder nuestra identidad y menos cuando buscamos nuestro estilo, pues hay que investigarnos para poder crear algo muy cool que nos haga destacar.



Foto: Galo Bertín

Platícanos un poco de tu nuevo modelo de negocio sustentable que lleva por nombre “Cero Stock”

El “Cero stock” nace en pandemia, pues cuando cerramos las tiendas, nos dimos cuenta de que para mantener un inventario en rotación la inversión de dinero es bastante grande, además, cuando todo regresó por el cierre de las tiendas, vimos todo el “dinero estancado” que teníamos en las prendas que estaban regresando; así que, hicimos un análisis sobre lo que era mejor para la marca.

De este análisis, vimos marcas de otras partes del mundo que estaban migrando al cero stock por temas económicos y de sustentabilidad. El expertise que tenemos trabajando con la sastrería a la medida nos permitió trabajar con nuestras maquilas para poder implementar este sistema.

En el “Cero stock”, nosotros hacemos la colección y el muestrario. Seguido de eso se comercializa y se presenta en nuestra página web, pero cuando se levanta el pedido de la prenda seleccionada, se manda a confeccionar la prenda. Nuestro servicio de atención al cliente y el personal shopper te ayuda con las tallas para que hagas tu prenda a la medida y a tu gusto.

Nosotros tenemos preparados los insumos para que en máximo 12 días tengas el pedido en tu casa. Nuestros clientes han tomado esto de la mejor manera, pues además de atender de manera personal sus pedidos, ellos reciben prendas a la medida, y con dosis de exclusividad y lujo que nadie más tiene.



Háblanos sobre tu última colección Flow y qué podemos encontrar en ella.

Flow es una colección donde quise hacer algo muy teen, que fuera una colección que hablara de ir con el viento y dejarnos llevar por la vida. En esta colección vemos a un hombre Galo Bertín más maduro y que se encuentra en paz consigo mismo.

Me imaginé un verano muy relajado con cortes oversize, transparencias y prendas que mezclan perfectamente la comodidad con el estilo. Hay textiles con mucha caída y algunos gráficos que me han permitido jugar con el armado de la prenda, pues la paleta de colores se presta a que tú también encuentres un poco de paz en las prendas que usas.



¿Hay algún hombre del espectáculo que estés deseando vestir?

Hemos tenido la oportunidad de vestir a los hombres que queremos, ya vestimos a Luis Gerardo Méndez, a la familia Derbez y hasta vestimos a Miguel Ángel Silvestre, peeero, Ricky Martin siempre se nos ha escapado.

Te juro que Ricky siempre se nos ha escapado y sería muy cool tener la oportunidad de vestirlo. Ricky hizo un concierto en Querétaro, moví todo lo que pude para poder entregarle un regalo y al final no se pudo, pero me encantaría poder conocerlo y, por qué no, que use una de las piezas de mi firma.

¿Qué es lo que viene para tu firma en los siguientes años?

Pues mira, creo que el gran reto de Galo Bertín es expandirnos y retomar la expansión que ya teníamos. El 2020 se trató sobre cómo sobrevivir, 2021 y 2022 es donde nosotros nos estamos estabilizando y, sinceramente, quiero que Galo Bertín sea la marca top de menswear en México.

Durante la celebración de este décimo aniversario también lanzaremos una línea de essentials que estará compuesta por camisetas, sudaderas y hoodies. En octubre, tenemos la fiesta de aniversario donde lanzaremos “Narciso”, que, además de ser una colección otoño-invierno 2022, es la colección con la que celebramos nuestros 10 años de trayectoria.

Estamos haciendo colaboraciones muy padres para que en 5 años podamos retomar un poco de lo que la pandemia nos quitó a todos.



Instagram @galobertin

¿Cuál es la lección más valiosa que aprendiste en estos 10 años de trayectoria?

Creo que la lección más grande que he aprendido en estos 10 años de trayectoria es que nunca debes olvidar por qué haces las cosas. Hay momentos donde te pierdes y el éxito también te abruma, otros donde no sabes adónde te diriges y también, por qué no, hay momentos donde piensas en renunciar a lo que haces.

Mi padre siempre me dice que “cuando no sepas hacia dónde vas, recuerda por qué lo estás haciendo”. Esta frase de mi papá me ha ayudado bastante y cuando siento que ya no puedo, pongo una pausa y regreso en mí, luego pienso por qué hago las cosas y sigo con mi trabajo.

Leer también: Yalitza Aparicio deslumbra en portada de Marie Claire inspirada en Oaxaca

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters