Los jumpsuits regresaron desde hace algunas temporadas y se han vuelto un básico de las amantes de la moda, tal como Galilea Montijo y Majo Aguilar quiénes se han mostrado frente a escenarios luciendo este tipo de prendas que han llamado mucho la atención.

El nuevo show de televisa ha causado furor entre la audiencia y su conductora Galilea Montijo no se queda atrás pues últimamente ha lucido unos outfits muy llamativos que han logrado enamorar a todos sus fans.

Instagram @galileamontijo

Los looks de Galilea Montijo y Majo Aguilar

"La Casa de Los Famosos" ha logrado un gran éxito, pero no es lo único de lo que está dando de qué hablar, pues Galilea Montijo ha llevado looks de pasarela que no han pasado desapercibidos.

Instagram @galileamontijo

Fue en esta ocasión que se mostró frente a cámaras luciendo un espectacular jumpsuit nude con incrustaciones de cristales que no solo la hacen lucir espectacular al mostrar su figura, sino que también, se muestra impactante frente a cámaras.

Pero ella no ha sido la única que ha incorporado esta tendencia de jumpsuits o monos completos, ya que Majo Aguilar, en su más reciente sencillo “Canción para olvidarte” se mostró luciendo espectacular.

Instagram @majo__aguilar

La cantante de regional mexicano y la conductora de “La Casa de Los Famosos” han creado furor en redes sociales al sumarse a este trend, con diseños muy similares.

Uno se basa en los cristales brillos para hacer relucir la impactante figura que posee la conductora, mientras que el otro posee espejos que ayudan a reflectar la luz de las cámaras, haciendo lucir espectacular a la prima de Ángela Aguilar.

¿Cómo usar un jumpsuit?

Existen muchos diseños cuando se habla de jumpsuits, y aunque también hay muchas formas de llevarlo, tienes que conocer las formas en las que no solamente resaltará tu outfit sino también lo harás tu.

Diseños como los de Majo Aguilar o Galilea Montijo, son piezas que por sí solas llaman mucho la atención , por lo que la prenda por si sola ya es un outfit, así que es no es necesario agregar más accesorios que puedan opacar a la prenda o sobrecargar el look.

En cambio si planeas utilizar colores lisos y sin ningún tipo de incrustaciones, puedes dejar que tu creatividad y complementar con collares, aretes, y pulseras.

Instagram @lizzobeeating

No tengas miedo de mostrar tu figura usando un jumpsuit completo, recuerda que verse bien no es cuestión de tallas sino de la actitud con la que lleves este increíble diseño.

