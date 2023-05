La conductora del matutino Hoy no deja de sorprender a su audiencia y a sus 10.2 millones de seguidores en Instagram con su estilo, en el que lleva las tendencias del momento con máxima elegancia. Total looks negros, prendas en colores intesos, vestidos con transparencias y prendas cut out son algunas de las que ha lucido recientemente.

En un especial por el Día de las Madres, junto a Carmen Muñoz, Tania Rin y Ximena Córdoba, Galilea Montijo deslumbró con un minivestido en textura satinada que estiliza las piernas, el cual es perfecto para lucir en eventos especiales en primavera y verano.

Con esta elección, Montijo confirma que los vestidos de satén son los mejores para usar cuando queremos vernos elegantes y femeninas. Además, adelanta un tono que estará entre los favoritos de la temporada y que vimos lucir a invitadas destacadas en la coronación del rey Carlos III.

Galilea Montijo en elegante minivestido de textura satinada

La presentadora de televisión lució un sofisticado minivestido con un corte que estiliza las piernas. La prenda es corta en la parte de adelante, con un diseño cruzado que crea la silueta de tulipán en la falda, mientras que se hace más largo en la parte posterior. La silueta de la falda tulipán, así como los cortes asimétricos, ayudan a estilizar las piernas.

Foto: Instagram @galileamontijo

Leer también: Lele Pons modela pijama corta de satén en color dorado

Este vestido tiene varios detalles destacables, como los volantes que se forman en un solo borde de la falda, las sutiles hombreras en la prenda sin mangas y el broche que ajusta la cintura y forma un drapeado que enriquece la textura de la pieza. La conductora etiquetó a la firma Raisa Vanessa, basada en Estambul, Turquía, para decirnos quién está detrás del diseño de su minivestido.

Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo usó unas sandalias nude con tacón con su vestido satinado, un color que también es clave en el calzado cuando se persigue estilizar las piernas. Las chicas petite solo deben evitar usar calzado con pulsera para evitar cortar las piernas, visualmente.

Para complementar con más elegancia su look, Montijo lució un moño alto con volumen y dejó unos mechones sueltos en la parte de adelante.

El amarillo en tendencia

Galilea eligió un color amarillo claro que reluce con el brillo del satén. Más o menos intenso, este tono fue usado por la reina Rania de Jordania, Pippa Middleton, hermana de Kate Middleton, y Finnegan Biden, nieta de Jill Biden, en la coronación de Carlos III. Esto puede ser la confirmación de que es un color que veremos en las tendencias en verano. Es delicado, romántico, femenino y luminoso.

Rania de Jordania fue de las mejor vestidas con un traje amarillo pálido en la coronación de Carlos III / Foto: AP

Leer también: Shakira sorprende en minivestido negro con escote strapless

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletter