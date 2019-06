Fenty de Rihanna presenta a una modelo con cicatrices faciales en su nueva campaña

Rihanna se ha colocado como la reina de la belleza poco convencional. Desde el lanzamiento de su línea de maquillaje que apostó por la belleza diversa y con más de 40 tonos de base, hasta su más reciente marca de moda la cual apuesta a la diversidad y a la inclusión, Riri ha podido romper estereotipos y mostrar que todos los rostros y cuerpos son hermosos.



Para su nueva aventura en el mundo del lujo, Rihanna ha lanzado una declaración contundente. Para una imagen de campaña para la colección, la modelo seleccionada presenta cicatrices faciales que son completamente visibles y que reflejan que no existió ningún retoque que alisara ni “perfeccionara” a la modelo.

Esta fotografía sin duda ha recibido buenas críticas, según el sitio Teen Vogue, algunos de los comentarios destacados aplauden la dirección que Riri ha dado para no retocar la imagen. Algunos usuarios comentan: “Me encanta que las imágenes utilizadas en Fenty no estén retocadas, y que el aspecto de los modelos no sea perfecto para los estándares sociales”, hubo otros fanáticos que se sintieron identificadas, “Como mujer con cicatrices, esto realmente toca mi corazón. Nunca tuve ninguna razón para sentirme menos mal por mis cicatrices hasta que vi esto”.



Wow! As a girl with scars, this really touches my heart. I’ve never had any reason to feel less terrible about my scars until seeing this. — Aughra Ptolemy (@Human47118627) May 29, 2019

Pero ¿quién es la modelo protagonista de esta original imagen? Se trata de la modelo Awen Mayen Chuol quien ya ha hablado previamente sobre sus cicatrices: “No sé si has visto imágenes de mí, pero tengo cicatrices faciales. La gente me dice que me veo como un jaguar o que soy exótica, sin embargo solo quiero gritarles 'mírae, no soy solo una cicatriz, soy un humano'. Sé que soy diferente y que mis rasgos faciales son diferentes, pero para mí eso es belleza” declaró en una entrevista para la revista Dazed and Confused.



