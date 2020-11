Con la llegada del mes de noviembre nos entran las ganas de cambiar de look y no es que no hayamos tenido esas ansias de hacerlo, pero con el fin de año cerca y las fechas donde nos reuniremos con la familia tendemos a buscar looks que nos den una apariencia más joven en cuestión de minutos.

Nosotros desde De Última te hemos dado los mejores tips para que tu makeup y las prendas que uses te puedan restar años de vida para verte más joven, pero aunque no hemos descubierto una máquina del tiempo o el elixir de la eterna juventud una es muy cierta; el pelo puede ser un gran aliado para que te veas más joven y no lo hemos explotado al 100%.

Puede que estés viendo tu pelo en este momento y busques un cambio de look con el que seguro te vas a sentir hasta más guapa, así que lo que debes de hacer es seguir leyendo ya que estos son los 5 looks con los que tu melena será un gran aliado del estilo e incluso te ayudará a verte más joven.

Leer también: Cómo teñir el pelo de colores de una manera casera

Balayage rubio

Esta es una de las tendencias más populares en los últimos años y es de las mejores que hay para que tu pelo pueda cumplir con la meta de lanzar por la borda unos cuantos años de tu vida.

La técnica que le roba el corazón a miles de mujeres consiste en concentrar la mayor parte de la decoloración en las puntas y difuminarlas hacia la parte de arriba con mechas aleatorias que darán un brillo increíble a tu melena.



Babylights chocolate

Esta decoloración es de las menos agresivas que hay, además es ideal para agregar volumen y movimiento sin llegar a dañarlo ya que es perfecta para las mujeres que no desean un cambio tan radical.

Los babylights chocolate no necesitan más de una decoloración en el pelo y son de las tendencias de color que siempre te ayudan a verte más joven ya que mantiene la naturalidad de tu pelo.



Bronde Ombré

Con esta tendencia de color tu pelo logrará tener un efecto más degradado en el pelo oscuro sin maltratar tu melena de una forma tan extrema. Este look te se desvanece desde la raíz de tu pelo hasta las puntas obteniendo poco a poco unos tonos más claros y pasa desde un castaño muy bonito a un rubio un poco más claro que da mucho volumen y vitalidad a tu cabellera.



Hair Contouring

Como su nombre te lo dice, esta técnica logra combinar varios tonos de color para poder dar una forma a tu rostro mientras se añade un poco más de volumen a tu pelo dando la imagen de una cabellera con movimineto y sana.

Aunque esta es la mezcla de tonos en tu melena, la clave para que este look te ayude a verte más joven es que tu estilista te haga mechones claros en la parte frontal y que no haya más de cuatro tonos de diferencia.



Bronzing hair

Este look tiene la habilidad de jugar con las propiedades cromáticas naturales de tu pelo para dar la impresión de un rubio natural y con luces que dan mucha luz y brillo a tu cabellera.

Con este look tu melena va a crear una armonía entre la sombras y las luces que tu estilista puede añadir para que el movimiento de tu pelo se vea más natural.