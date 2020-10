Una de las modelos que sabe cómo robarse las miradas sin necesidad de otra cosa que un post en redes sociales es Em Rata.

El día de ayer causó una locura en internet con la noticia de su embarazo, el cual dio a conocer mediante una serie de increíbles fotos para Vogue Magazine.



Pero hoy volvió a levantar suspiros con su más reciente post, se trata de una foto en donde Emily Ratajkowski aparece sin ropa frente al espejo luciendo su baby bump.

Es así como la fundadora de Inmorata reafirma la noticia de su embarazo (por si alguien tenía dudas) y sigue haciendo que nuestros días sean mejores.



Recordemos que Emily Ratajkowski no sólo ha brillado en el mundo del modelaje, también ha incursionado como empresaria con sus líneas de ropa (Inmorata) y recientemente en skin care como directora creativa de Loops Beauty, así como en el cine en proyectos al lado de my Schumer (I Feel Preatty) y Zac Efron (We Are Your Friends).

Pero sin duda ahora está viviendo una de las más bellas etapas en la vida: la maternidad. La foto en la que aparece únicamente con calcetines estuvo acompañada del siguiente mensaje: 20 semanas conociendo mi nuevo cuerpo.

Enhorabuena por Emily Ratajkowski.