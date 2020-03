El día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la mujer. Hoy, miles de mujeres se han unido al Paro nacional 9 de marzo 2020, también llamado Un Día Sin Mujeres o Un Día Sin Nosotras, esto como acción de protesta en contra de feminicidios, la misoginia y la violencia de género. Ayer, el mundo se vio envuelta en miles de protestas, ayer todas las mujeres del mundo alzamos la voz.

Entre muchas de las mujeres que asistieron a las marchas, la supermodelo Emily Ratajkowski pareció ser una de las más comprometidas con el movimiento. No solo porque compartió en Instagram su participación activa en la marcha del día de la mujer realizada en Washington D. C., sino porque ha sido una de las más comprometidas con la causa o, al menos, de manera pública.

A través de una fotografía en Instagram, pudimos ver que Emily protestó en Washington junto a miles de mujeres a favor de la mujer y nuestros derechos. Con un cartel que decía: “Respeten la existencia de la mujer o esperen nuestra resistencia”, Emily denunció que en la historia, las mujeres hemos sido silenciadas o simplemente negadas: “Investigadores han esitmado que tan solo la mujer ha representado el .5 % de la historia. Nuestras historias siguen siendo rechazadas o negadas. Muriel Rukeyser escribió en 1968: '¿Qué pasaría si una mujer contara la verdad sobre su vida? El mundo se abriría'. Desgraciadamente, no será tan sencillo como Rukeyser lo haría ver. Necesitamos seguir luchando, la verdad de cualquier mujer cuenta. Sigan siendo valientes, mis queridas amigas. Feliz Día Internacional de la Mujer”.





Leer también: conoce estas marcas feministas de moda y belleza

Cabe resaltar, que Emily Ratajkowski ha manifestado en diversas ocasiones que mostrarr su cuerpo es parte también de su empoderamiento y que no se le debería juzgar a una mujer por sentirse sexy y tomarse una selfie por ello. También, ha participado activamente en protestas como el Me Too, cuya acción reciente fue escribirse “Fuck Harvey” (Jódete, Harvey) para asistir a una alfombra roja.

Leer también: El mensaje feminista de Yalitza Aparicio con un vestido Dior

Asimismo, la modelo aprovechó para compartir varias publicaciones, como una cita textual de Anne Sexton, que dice: Estoy furiosa en la misma manera que las jóvenes lo están, con una ofrenda... con una ofrenda”.

Leer también: Empresas de moda y belleza se unen al Paro nacional sin mujeres

También compartió varias publicaciones y una foto en una marcha en 2017.

Cabe resaltar, que Emily Ratajkowski ha manifestado en diversas ocasiones que mostrarr su cuerpo es parte también de su empoderamiento y que no se le debería juzgar a una mujer por sentirse sexy y tomarse una selfie por ello. También, ha participado activamente en protestas como el Me Too, cuya acción reciente fue escribirse “Fuck Harvey” (Jódete, Harvey) para asistir a una alfombra roja.