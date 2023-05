La novia de Luisito Comunica, Arianny Tenorio continúa imponiéndose en redes sociales como una experta en el armado de looks casuales en tendencia, mostrando ante sus seguidores los outfits más frescos de la temporada.

Sirviendo como inspiración para su audiencia, Arisita ha llenado su feed de Instagram con fotografías donde se le ve luciendo una serie de combinaciones primaverales, ideales para ser replicadas con prendas básicas.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

Recientemente, como ejemplo de que con piezas simples es posible armar deslumbrantes atuendos, la influencer mostró un conjunto de pantalón blanco con un top colorido en forma de flor, volviendo viral esta combinación.

Los looks vacacionales de Arisita

Ary, junto a Luisito Comunica, decidió darse un break del trabajo y disfrutó de unas vacaciones en las playas de Xcaret, en Cancún.

Como parte de la experiencia de su viaje, la pareja no dejó de compartir contenido que en minutos se viralizó, no solo por lo impresionante de los paisajes que visitaron, sino también por los looks que destacaron en sus fotografías.

Dentro del perfil de Arisita resaltaron varios outfits primaverales, entre los cuales se encontró un conjunto en tonos claros, combinado con un par de sneakers casuales.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

También se volvieron relevantes en la galería en redes sociales de Arianny, una serie de retratos donde la también diseñadora aparece posando bajo el sol, portando un bikini blanco adornado con moños.

Cabe destacar que todos los outfits playeros de Ary Tenorio se vieron elevados por su peinado adherido al trend de utilizar trenzas estilo boho, decoradas con tejido de colores y argollas en las raíces.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

El look de Ary Tenorio para salir a cenar

Otro de los detalles que Arisita compartió con su audiencia acerca de su viaje a Cancún, fue el outfit que seleccionó una noche para salir a una cita romántica con su novio.

El look para ir a cenar con Luisito Comunica, seleccionado por Ary, tomó como referencia la tendencia de usar tops con diseño en forma de flor, hechos con tejidos en punto.

Para resaltar el novedoso corte de su blusa, la venezolana optó por lucir en la parte inferior del outfit un pantalón completamente blanco y un par de stilettos del mismo color del top.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

Además del diseño, llamó la atención del outfit nocturno de Arisita el color anaranjado con el que está confeccionada la blusa con inspiración primaveral, pues lo estridente del tono resaltó los demás elementos de la combinación.

Por último, como ya es parte esencial de su estética, la novia de Luisito Comunica dio el toque final a su look por medio de accesorios de su propia marca, Glowa. En esa ocasión, combinó un bolso mini con cadena, un juego de collar y pulseras doradas y el modelo de aretes de ojo turco.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

Definitivamente, las fans de Ary Tenorio no dejan de tener inspiración para vestir en tendencia, teniendo en redes sociales la fuente para replicar los outfits más frescos para esta temporada.

