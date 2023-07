La segunda semana de la Alta Costura de París de este año ya comenzó. La Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Federación de la Alta Costura y de la Moda) informó que este evento se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de julio, para que el mundo sea testigo de las colecciones de la temporada otoño-invierno 2023/2024.

La firma Schiaparelli fue la encargada de marcar el inicio de la semana de Alta Costura en una ciudad conmocionada por la muerte de un adolescentes a manos de la policía. A pesar de las protestas que han sacudido, la Ciudad de la Luz en días recientes, los desfiles convenidos se han podido realizar sin inconvenientes.

Foto: Especial

En el programa del primer día de Haute Couture se definió la participación de Schiaparelli y Dior, además de firmas como Iris Van Harpen y Giambattista Valli. Este día también será recordado como el debut del joven francés Charles de Vilmorin (26 años) y del estadounidense Thom Browne en la Alta Costura parisina.

Schiaparelli surrealista en la semana de Alta Costura

El director creativo de Schiaparelli, Daniel Roseberry, dio mucho de qué hablar en la semana de Alta Costura de inicio de año, por las cabezas falsas de animales que incluyó en algunos diseños, que llegó a lucir una de las mujeres más seguidas en Instagram, Kylie Jenner. ¿Lo recuerdan? Esta vez fue más comedido, pero igualmente fascinante con todos los detalles vinculados con el surrealismo tan característico de la firma.

Schiaparelli presenta una colección “imposible”, según cita EFE a Roseberry: “pero no porque no pueda llevarse, sino porque es una interpretación surrealista tan extraordinaria del guardarropa esencial de una mujer”. Está compuesta por treinta conjuntos donde predomina la estética surrealista, con piezas y detalles inspirados en artistas icónicos como Dalí y Matisse, entre otros, a quienes se refieren como "...And the artists".

Foto: Especial

El color azul klein fue uno de los protagonistas de esta colección exhibida en el Petit Palais, que se vio pintado en los cuerpos de varias modelos, además de la ropa: “Un guiño a Yves Klein, pero también a las ilustraciones de Miró para niños”, explican en la web de la firma. También predominaron el volumen, las asimetrías y, como siempre, joyas escultóricas como accesorio o como elemento que forma parte de las prendas de ropa.

Foto: Especial

Los tonos neutros como el sofisticado negro y el elegante blanco se reinterpretan en vestidos, faldas y pantalones. El dorado y el plateado no podían faltar. En el desfile, Schiaparelli sorprendió con abrigos acolchados extra grandes, siluetas de corsets, cuellos con imponente volumen, aplicaciones estilo espejo, y adornos y accesorios étnicos, con piedras y maderas.

Foto: Especial

“En los tejidos, lana, cachemir o mohair para combatir el frío, pero también mucho satén doble, tul y organza para buscar elegancia, e incluso faya o fieltro para los volúmenes. Tampoco faltaron los conocidos zapatos con dedos del pie esculpidos, que han dejado ya el dorado original y pueden ser de otros tonos más discretos”, describen en EFE.

La rapera estadounidense Cardi B estuvo entre las invitadas en el front row de Schiaparelli. Llevó un vestido columna de terciopelo negro con detalles dorados de la firma, con un excéntrico abrigo de plumas y delicado turbante.

Foto: Instagram @iamcardib

Leer también: Galilea Montijo enamora con shorts y botas de mezclilla

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters