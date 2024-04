Recientemente, la elección de vestuario de Thalía para los Latin American Music Awards no solo destacó por su elegancia y estilo, sino también por su audacia y originalidad. Se robó las miradas con un total look rojo vibrante al llegar. Sin embargo, ese no fue el único look que cautivó a los usuarios de redes sociales.

Además, fue una de las presentadoras de la gala y tuvo la oportunidad de cambiarse y mostrar varios vestidos. Si quieres conocer más sobre sus looks en los Latin AMAs 2024, aquí te contamos todos los detalles.

El outfit rojo de Thalía

En la red carpet de los Latin AMAs, Thalía lució un conjunto rojo vibrante, cuyo top cruzado destaca por su enorme moño. Completó su outfit con un sombrero XL, unos tacones con puntera en punta y unos guantes de ópera rojos. Este look es de la marca Sadek Majed.

Mantuvo las joyas al mínimo para darle todo el protagonismo al conjunto, solo agregó unos aretes pequeños de la marca Lisa Nik Jewelry.

Foto: Instagram @thalia

Outfit futurista

Thalía inauguró los premios con el estreno mundial del remix de su canción “Te va a doler”, la cual forma parte de su nuevo álbum A mucha honra. Para esta presentación, lució un look metalizado con aire futurista que tenía un escote profundo que dejaba al descubierto su ombligo. Brilló al máximo en el escenario con sus mejores pasos de baile rodeada de varias bailarinas.

Otros de sus looks

Otro look que llamó la atención fue un vestido azul metalizado con motivos de Sagrado Corazón, con glitter y pedrería, elaborado por la diseñadora mexicana Vero Solís. Finalizó este atuendo con unos botines plateados. Para este outfit, dejó su cabello suelto con ligeras ondas.

Foto: Instagram @thalia

Además, en esta noche especial también lució otros diseños. Los blancos resaltaron: de corte sirena con cristales y plumas, y otro con flores 3D y transparencias ¿Cuál fue tu look favorito de Thalía en los Latin AMAs 2024?

