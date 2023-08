Geraldine Bazán nos ha demostrado desde sus inicios en la vida pública lo cautivadora que puede ser, luciendo increíbles looks, mismos que nos demuestran su interés por la moda y por querer estar siempre a la vanguardia.

La actriz se ha caracterizado por su hermosa cabellera dorada, y lo supo aprovechar muy bien en su última publicación en redes sociales, pues lució un vestuario que, en armonía con el tono de su pelo, logró brillar.

Leer también: Cuánto cuestan los jeans con encaje Dolce & Gabbana de Shakira

Un toque fancy en la playa

La actriz nos dio una cátedra de estilo a través de su cuenta en Instagram, en la que compartió una serie de instantáneas posando en un espectacular conjunto dorado.

Se trata de un par de piezas que confeccionadas con cadenas de distintos grosores que enmarcaron perfectamente la silueta de la actriz.

Este diseño que consta de una minifalda y blusa tipo halter, está firmado por Victor & Jesse México Oficial y sin duda es un elemento perfecto para robar miradas en donde te pares.

Para complementar el look, Geraldine agregó un sutil brazalete en la mano derecha, mientras que en la izquierda lució un más grueso. así como arracadas XL también de color dorado. Otro de los elementos que no pueden faltar son las gafas de sol, las cuales son un must de playa y además, un gran aliado para cuidar tanto tu vista como el contorno de ojos.

En cuanto al makeup, la actriz resaltó su mirada con sombras terracota y dorado, así como y un lipstick en tonos café.

Si tienes un evento en la playa de noche y quieres verte espectacular como lo hizo la actriz, esta es una gran apuesta, así que no dudes en replicar su look y dejar salir tu lado más sexy y fancy.

Leer también: Qué es el lujo silencioso y cómo llevarlo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters