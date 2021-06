La actriz y conductora puertorriqueña Adamari López se ha convertido en una de las figuras más representativas de la comunidad latina en Estados Unidos, donde se desarrolla como conductora de un importante programa matutino en el que lleva casi 9 años ininterrumpidos. Durante este tiempo, la vida de Adamari ha sufrido numerosos cambios y su público, quien siempre la ha apoyado, y a su vez, ella les corresponde con dinámicas a través de sus redes sociales que la hacen sentir más cercana a ellos.

Fue justamente en su perfil de Instagram, la plataforma en la que la actriz de la exitosa novela mexicana: “Amigas y rivales” decidió comunicar de forma oficial su separación de Toni Acosta luego de 10 años de matrimonio, noticia que causó revuelo pues eran una de las parejas más queridas de la farándula en Miami.

Tras este anuncio, Adamari López ha sorprendido a sus compañeros y seguidores con una imagen completamente renovada, y fue justamente el atuendo que usó el día de hoy en la emisión matutina el que más ha evidenciado su drástico cambio. En De última te mostramos sus mejores looks

Adamari López: Nueva figura, nueva vida

A través de su cuenta en esta red social, la también actriz compartió una fotografía de este look que ha reunido más de 100 mil likes en tan solo 4 horas. En esta publicación, la actriz presume su revitalizada imagen con un impecable atuendo que se componía de un lindo vestido de crochet en tono azul pastel y solo un par de accesorios que dejaban toda la atención a su outfit.

Esta prenda tiene un poco de volumen o efecto “vaporoso” en las mangas y en la parte final de la falda; además de una cinta usada como moño en la cintura, lo que logró un efecto que estilizó la figura de Adamari, quien lleva varios meses comprometida con un nuevo estilo de vida saludable. En la parte del peinado, la actriz llevó el pelo suelto, con un make up completamente natural que resaltaba su mirada.



(Foto: Instagram @adamarilopez)

Renovación física y mental

Desde finales del año pasado, Adamari ha documentado el cambio drástico que decidió dar en su estilo de vida, buscando sentirse y verse mejor. A través de sus redes sociales comparte con sus seguidores el proceso de renovación al que se ha sometido; muestra sus variadas rutinas de ejercicio, y en ocasiones su menú o sencillas recetas.

Orgullosa de los resultado que ha visto, la puertorriqueña también renovó su imagen, luciendo ahora más alegre y fresca que nunca, y fue otro de sus reciente looks el que acaparó todas las miradas y le valió miles de halagos.

Este deslumbrante outfit se componía de un vestido ceñido en color naranja vibrante; el corte de esta prenda es sumamente favorable para los tipos de cuerpo como el de Adamari, pues es del largo ideal, además, lo combinó con unas sandalias en tono nude que se mimetizaban con el tono de su piel, dando una apariencia de piernas más largas.

En cuanto a los accesorios y maquillaje, la conductora siempre prefiere lo sencillo, y usó una cadena delgada color dorado y un par de anillos que contrastaron con el maquillaje en tonalidad nude, acompañado de unos labios efecto gloss que hicieron resaltar su sonrisa; uno de sus rasgos más característicos.



(Foto: Instagram @adamarilopez)

No queda duda de que Adamari es el mejor ejemplo de los resultados de la constancia y cómo el bienestar interior se refleja directamente en el exterior. Aunque después del anuncio de su separación no ha dado más declaraciones al respecto, sí dejó claro que su principal preocupación es su pequeña hija Alaïa. Mientras tanto, seguramente seguiremos siendo testigos de lo comprometida que se encuentra con este proceso de cambio y te estaremos hablando de sus looks.

