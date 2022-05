El jumpsuit: Así se lleva la pieza favorita de la temporada

Hay prendas que, a simple vista, pareciera que fueron creadas para impresionar. No obstante, algunas esconden en su pasado su naturaleza utilitaria. Tal es el caso del jumpsuit, una pieza inventada en 1919 para los saltos en paracaídas, pero que actualmente se utiliza para un día fresco de fin de semana, en ambientes formales de oficina o hasta en eventos de noche.

Entre sus principales características están que cubre el cuerpo de las piernas a los brazos, que delinea la silueta, que visualmente aumenta unos centímetros de estatura y que, por lo general, se confecciona con materiales livianos. Lo mejor es que es una prenda que le queda muy bien a todos los tipos de cuerpo, sin importar su estatura.

Eso sí, a la hora de comprar debes tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, prefiere aquellos que tengan buena caída y evita las telas muy delgadas o de materiales como licra. Piensa también en la ropa interior que vas a usar porque, al ser un enterizo, debes elegir la adecuada. Y piensa qué parte de tu figura deseas destacar para encontrar un equilibrio entre tu cuerpo y el corte del jumpsuit.

A continuación, te presentamos las tendencias en boga para sumarlo a tu guardarropa y conseguir un look estelar esta temporada.



El más corto

Para los intensos calores de esta temporada, nada mejor que un jumpsuit corto, es decir, con shorts. Los diseños confeccionados con algodón y lino se encuentran fácilmente en tiendas como Zara, H&M o Mango, y resultan muy frescos para estos días. Solo hay que añadirle unas sandalias altas o wedges para asistir a un desayuno o una reunión familiar. Si cambias este calzado por sneakers, consigues un look cómodo para ir a recorrer un pueblo.

Los modelos confeccionados con materiales como seda o mezclas de poliéster son tan ligeros que se vuelven un comodín para lucir en la playa, solo basta acompañarlos con unas sandalias planas, un sombrero y unas gafas oscuras. Para esta primavera, y también verano, procura elegir una pieza en tonos claros (blanco, beige, rosa, azul o verde) o con un estampado clásico, como lunares, flores, rayas verticales o, para las más arriesgadas, animal print.



Foto: Stradivarius



Como segunda piel

Esta versión del jumpsuit se caracteriza por ajustarse totalmente a la silueta. Por lo general, para su confección se emplean materiales ligeros o elásticos, con el objetivo de permitir el movimiento de las extremidades y de resaltar la figura. Encontrarás desde los realizados con licra, con mezcla de poliéster y hasta latex. Otra ventaja de esta pieza es que no

requiere más allá de unos zapatos de tacón y unos pendientes para verse glamorosa.

Hay desde versiones estampadas (como lo presentó Versace, y que ha llevado Dua Lipa) hasta modelos en tonalidades ácidas, como lo propone Saint Laurent durante esta temporada. Stella McCartney y Balmain se inclinan por los diseños con cortes a la altura de la cintura o del pecho para potenciar su dramatismo. ¿Sus complementos ideales? Un blazer XL para lucir en el día o una estola de piel si se utiliza de noche en un evento más formal.



Foto: Bershka

Leer también: Guía de compras: vestidos lenceros que cuestan menos de 750 pesos



Al estilo disco

Hace unas semanas, la popularidad de esta pieza se fue a las nubes debido a la presentación del cantante británico Harry Styles en el festival de Coachella, quien apareció sobre el escenario con un llamativo jumpsuit de lentejuelas, en los tonos del arcoíris, firmado por la casa italiana Gucci. El cantante combinó esta prenda únicamente con unas botas negras con plataforma y varios juegos de anillos. El look se volvió viral en redes sociales y fue el favorito de muchos.

Los diseños ajustados al cuerpo, con telas brillosas o aplicaciones metálicas o de cristales también siguen la línea de la era disco y son perfectos para lucir en eventos de cóctel o para salir a bailar. Dado el glamour que proyecta este estilo, no es necesario añadir muchos accesorios adicionales que compitan entre sí: quizá un cinturón con hebilla metálica, un collar, unos aretes grandes, algunos anillos o, como las grandes estrellas del Studio 54, unas gafas oscuras.



Foto: BCBG Max Azria



Al estampado puro

Que sea una pieza popular para llevar al trabajo o para salir de paseo durante el fin de semana no significa que el jumpsuit tenga que convertirse en una opción seria o aburrida. Además de colores encendidos, otro elemento que ayuda a elevar su atractivo visual son los estampados. Hay opciones desde los prints más tradicionales (cuadros, rayas o lunares)

hasta otros de mayor impacto: flores, animal print, motivos tribales o de aire artístico.

Dado que, por lo general, esta prenda se confecciona con materiales ligeros, olvídate de sumar volumen a tu silueta por llevar estampados grandes. La clave para verte perfecta es que la pieza no te quede floja ni mucho menos te apriete, además de que no se arrastre. Entre las tendencias en boga se encuentran las rayas verticales y transversales en diferentes tonalidades, así como las flores en diferentes tamaños, tanto minis como extragrandes.



Foto: Ivonne



Versátil mezclilla

Entre los materiales más buscados para crear esta prenda se encuentra la mezclilla, debido no solo a su practicidad y durabilidad, sino también a que es versátil y no pasa de moda. Un diseño de corte recto, con cuello camisero y mangas largas, se puede combinar fácilmente con unas zapatillas o botines blancos para llevar a la oficina. Si por la tarde baja la temperatura o llueve, basta sumar un trench coat para aportar un acento elegante al look.

Otro estilo muy popular entre las influencers y top models, como Kaia Gerber, es el jumpsuit de tipo vaquero, caracterizado por sus bolsillos al frente, costuras en contraste y piernas ligeramente acampanadas. Con un cinturón en tonalidad marrón y unas botas con tacón alto se consigue un atuendo ideal de fin de semana. Los modelos con escote en V resultan sexys para utilizar en una salida con amigas, como hace la bella maniquí Bella Hadid.



Foto: Mango

Leer también: Blusas sin mangas ideales para llevar esta temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters