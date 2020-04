La primavera podría ser no solo el inicio del uso de las prendas frescas, sino también de la temporada de calor. Seguro muchas de nosotras en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que nuestra casa no suele ser un lugar tan frío y por ello el calor se intensifica. Esto nos ha orillado no solo a depender de los ventiladores, sino también de la ropa holgada, de algodón y que nos permita sentirnos frescas.

Aún así, no perdernos la oportunidad para inspirarnos en nuestras famosas y lucir espectaculares en esta cuarentena pero ahora le hemos echado lupa a Ana de la Reguera y luego de que nos enteráramos del estreno de su más reciente serie, quisimos confirmar que su estilo relajado es el que nos va a salvar del calor en esta temporada.

Por ello, hemos elegido 3 looks que seguro podrás replicar en casa y que sin duda te verás increíble.

Transparencias

Las transparencias serán tu aliado en época de calor. Bien sea porque te harán lucir sexy sin tanto esfuerzo, permitirán que tu piel respire y se sienta fresca. Tun top transparente con tu brasier favorito lucirá espectacular. Recuerda que tú puedes usar lo que sea, siempre y cuando te sientas cómoda.

Estilo safari

No hay material más fresco que el lino. También puedes elegir el algodón. Trata de inclinarte por la tendencia Safari y preferir piezas con este distintivo color beige. Has como Ana y utiliza un vestido combinado con un cinturón de hebilla.

Tank Tops

Las playeras sin mangas son y serán siempre los mejores salvavidas para las que más sufrimos el calor. No solo nos proporcionan una mejor libertad de movimiento sino que deja respirar más la piel, haciendo que nos sintamos más frescas por más tiempo. Combínalas con shorts y sandalias. No te arrepentirás.